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      В Киеве столкнулись два авто, одно вылетело на обочину: фото, видео

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      В Киеве столкнулись два авто, одно вылетело на обочину: фото, видео
      В Киеве столкнулись два авто, одно вылетело на обочину: фото, видео / Информатор

      В среду, 17 апреля, в Киеве на Гостомельском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Mazda столкнулась с ГАЗ и от удара вылетела на обочину. Водитель легковушки получил незначительные ушибы. Детали инцидента устанавливают правоохранители.

      ДТП произошло около 8 утра. Об этом Информатор сообщает с места происшествия.

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      По словам водителя Mazda, он двигался на средней скорости по Гостомельскому шоссе. Перед ним ехал грузовик ГАЗ, который попытался обогнать несколько машин.

      Внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав
      В результате ДТП никто серьезно не пострадал

      Однако ему это не удалось и грузовик столкнулся с Mazda. В результате аварии легковушку выбросило на обочину на противоположной стороне дороги. Грузовик развернуло на дороге.

      От удара в Mazda полностью разбита передняя часть и лобовое стекло.

      Деталі ДТП встановлюють правоохоронці
      Детали ДТП устанавливают правоохранители

      Водитель Mazda получил незначительную травму руки. На месте происшествия работал наряд патрульной полиции и скорая помощь. Детали аварии устанавливаются.

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      Теги: Новости криминала и ДТП Криминал
      Источник: 24 канал
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