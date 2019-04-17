В Киеве столкнулись два авто, одно вылетело на обочину: фото, видео

В среду, 17 апреля, в Киеве на Гостомельском шоссе произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. Mazda столкнулась с ГАЗ и от удара вылетела на обочину. Водитель легковушки получил незначительные ушибы. Детали инцидента устанавливают правоохранители.

ДТП произошло около 8 утра. Об этом Информатор сообщает с места происшествия.

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По словам водителя Mazda, он двигался на средней скорости по Гостомельскому шоссе. Перед ним ехал грузовик ГАЗ, который попытался обогнать несколько машин.



В результате ДТП никто серьезно не пострадал

Однако ему это не удалось и грузовик столкнулся с Mazda. В результате аварии легковушку выбросило на обочину на противоположной стороне дороги. Грузовик развернуло на дороге.

От удара в Mazda полностью разбита передняя часть и лобовое стекло.



Детали ДТП устанавливают правоохранители

Водитель Mazda получил незначительную травму руки. На месте происшествия работал наряд патрульной полиции и скорая помощь. Детали аварии устанавливаются.

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