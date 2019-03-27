В Киеве Skoda влетела в Peugeot, который стоял на "аварийке": фото, видео

В Киеве на проспекте Ватутина произошло ДТП с участием двух автомобилей. Skoda влетела в Peugeot, который стоял на "аварийке" на проезжей части. От столкновения у Skoda серьезно повредилась передняя часть. К счастью, в машине сработали подушки безопасности, поэтому водитель не пострадал.

Инцидент произошел 26 марта около 23 часов. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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Как утверждают очевидцы, водитель автомобиля Peugeot вынужден был остановиться, поскольку у авто возникли проблемы с тормозами. Он стоял на "аварийке" в момент, когда в него влетела Skoda.

В результате столкновения Peugeot отделался вмятинами сзади. А вот у Skoda более серьезные повреждения – машина практически полностью смята спереди. К счастью, никто не пострадал.