Посвящение "удалось": в Киеве абитуриент напал на студентов НАУ

Столичная прокуратура закончила рассматривать дело относительно 17-ти летнего парня, который после посвящения в студенты устроил резню в одном из общежитий НАУ. В результате инцидента ножевые ранения различной степени тяжести получили двое студентов университета.

Суд уже в ближайшее время готов вынести приговор подозреваемому. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

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Событие произошло 1 сентября 2018 года. После шумного празднования и начала студенческой жизни, первокурсник попытался пробраться в помещение общежития, куда его не пустили студенты старших курсов.



Фото с места инцидента

Словесная перепалка переросла в конфликт, в результате которого подозреваемый достал нож и порезал двух ребят. Один из них получил тяжелые ранения, второй – легкие. Нападавший с места преступления скрылся, но вскоре его задержали.

Следствие квалифицировало данное событие по части 1 статьи 121 и частью 2 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – нанесение тяжких телесных повреждений. Дальнейшую судьбу парня определит суд. За совершенное преступление ему грозит до 8 лет лишения свободы.