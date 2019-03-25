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      Посвята "вдалась": у Києві абітурієнт напав на студентів НАУ

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      Посвята "вдалась": у Києві абітурієнт напав на студентів НАУ
      Посвята "вдалась": у Києві абітурієнт напав на студентів НАУ / 24 канал

      Столична прокуратура закінчила розглядати справу щодо 17-ти річного хлопця, який після посвяти у студенти влаштував різанину в одному з гуртожитків НАУ. В результаті інциденту ножові поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє студентів університету.

      Суд вже найближчим часом готовий винести вирок підозрюваному. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на прокуратуру Києвської області.

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      Подія сталася 1 вересня 2018 року. Після гучного святкування і початку студентського життя, першокурсник спробував пробратися в приміщення гуртожитку, куди його не пустили студенти старших курсів.

      Фото з місця інциденту
      Фото з місця інциденту 

      Словесна перепалка переросла в конфлікт, внаслідок якого підозрюваний дістав ніж і порізав двох хлопців. Один з них отримав важкі поранення, другий – легкі. Нападник з місця злочину втік, але незабаром його затримали.

      Слідство кваліфікувало інцидент за частиною 1 статті 121 та частиною 2 статті 125 Кримінального кодексу України – нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Подальшу долю хлопця визначить суд. За скоєний злочин йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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