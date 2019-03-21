Сам собі лікар: на Сумщині чоловік ампутував собі ногу та викинув її

Чоловіка привезли до лікарні вже без стопи: у потерпілого була запущена гангрена, кінцівка відгнила через некроз тканин. До Охтирської районної лікарні Сумської області звернувся чоловік з гангреною, який вирішив самостійно ампутувати собі ногу.

Після цього він викинув кінцівку біля мосту на вулиці Восьмого березня. Інформація про це є на Facebook-сторінці газети "Роксолана-Максі". Пізніше ногу знайшов пес та притягнув її на город до свого господаря – той одразу звернувся із заявою до поліції.

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Чоловіка привезли до лікарні вже без стопи: у потерпілого була запущена гангрена, кінцівка відгнила через некроз тканин.

Вулиця 8 березня, місто Охтирка Сумської області:



Після того, як хворого вже госпіталізували, приїхали родичі й забрали його додому. Зараження у нього зупинилося, але за правилами треба провести операцію – зачистку та обробку кінцівки.

Від операції вони відмовилися. Люди дійсно мотивували це тим, що немає грошей на медикаменти, необхідні для операції. Але їхня поведінка спочатку виглядає дуже дивно.

Поки не відпала нога й не знайшли її, вони не зверталися в лікарню. Не звернулися ні до лікаря, ні в інші екстрені служби навіть коли кінцівка вже відпала. Просто викинули її й далі сиділи вдома,

– йдеться в повідомленні.