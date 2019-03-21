Сам себе врач: на Сумщине мужчина ампутировал себе ногу и выбросил ее

Мужчину привезли в больницу уже без стопы: у пострадавшего была запущенная гангрена, конечность отгнила из-за некроза тканей. В Ахтырскую районную больницу Сумской области обратился мужчина с гангреной, который решил самостоятельно ампутировать себе ногу.

После этого он выбросил конечность у моста на улице Восьмого марта. Информация об этом есть на Facebook-странице газеты "Роксолана-Макси". Позже ногу нашел пес и принес ее на огород к своему хозяину – тот сразу обратился с заявлением в полицию.

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Мужчину привезли в больницу уже без стопы: у пострадавшего была запущенная гангрена, конечность отгнила из-за некроза тканей.

Улица 8 марта, город Ахтырка Сумской области:

После того, как больного уже госпитализировали, приехали родственники и забрали его домой. Заражение у него остановилось, но по правилам надо провести операцию – зачистку и обработку конечности.

От операции они отказались. Люди действительно мотивировали это тем, что нет денег на медикаменты, необходимые для операции. Но их поведение сначала выглядит очень странно.

Пока не отпала нога и не нашли ее, они не обращались в больницу. Не обратились ни к врачу, ни в другие экстренные службы даже когда конечность уже отпала. Просто выбросили ее и дальше сидели дома,

– говорится в сообщении.