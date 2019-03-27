У Києві Skoda влетіла в Peugeot, який стояв на "аварійці": фото, відео

У Києві на проспекті Ватутіна сталося ДТП за участю двох автомобілів. Skoda влетіла в Peugeot, який стояв на "аварійці" на проїжджій частині. Від зіткнення у Skoda серйозно пошкодилась передня частина. На щастя, в машині спрацювали подушки безпеки, тому водій не постраждав.

Інцидент трапився 26 березня близько 23 години. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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Як стверджують очевидці, водій автомобіля Peugeot змушений був зупинитися, оскільки в авто виникли проблеми з гальмами. Він стояв на "аварійці" в момент, коли в нього влетіла Skoda.

В результаті зіткнення Peugeot відбувся вм'ятинами ззаду. А ось у Skoda більш серйозні пошкодження – машина практично повністю зім'ята спереду. На щастя, ніхто не постраждав.