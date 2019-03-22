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      Накинувся із ножем просто на вулиці: фото

      8 Читать новость на русском
      Накинувся із ножем просто на вулиці: фото
      Накинувся із ножем просто на вулиці: фото / Інформатор

      У столиці потерпілий затримав молодика, який намагався напасти на нього та його дружину. Зловмисник погрожував пістолетом, вкрав гаманець та намагався втекти з місця злочину.

      Близько 23-ї години на лінію првоохоронців "102" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Георгія Дудника невідомий напав на дівчину та відібрав гаманець із грошима. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Про це повідомляє Київ Оперативний.

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      Потерпілий не розгубився, почав чинити опір, а відтак затримав правопорушника і передав його поліцейським, котрі прибули на виклик.

      Карта Києва, на якій позначено місце злочину:


      Чоловік не розгубився, повалив зловмисника на землю та утримував до приїзду працівників поліції. Молодика затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 32-річний уродженець Чернігівської області,
      – про це повідомляє представник поліції.

      Правоохоронці вилучили з місця події пістолет, який направили на проведення експертного дослідження. Слідчі відділу Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України– умисний розбій. Стаття передбачає до семи років позбавлення волі.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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