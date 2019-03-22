Накинувся із ножем просто на вулиці: фото

У столиці потерпілий затримав молодика, який намагався напасти на нього та його дружину. Зловмисник погрожував пістолетом, вкрав гаманець та намагався втекти з місця злочину.

Близько 23-ї години на лінію првоохоронців "102" надійшло повідомлення про те, що на вулиці Георгія Дудника невідомий напав на дівчину та відібрав гаманець із грошима. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Про це повідомляє Київ Оперативний.

Читайте також: Смертельна гра в карти: під Києвом зарізали чоловіка

Потерпілий не розгубився, почав чинити опір, а відтак затримав правопорушника і передав його поліцейським, котрі прибули на виклик.

Карта Києва, на якій позначено місце злочину:



Чоловік не розгубився, повалив зловмисника на землю та утримував до приїзду працівників поліції. Молодика затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 32-річний уродженець Чернігівської області,

– про це повідомляє представник поліції.

Правоохоронці вилучили з місця події пістолет, який направили на проведення експертного дослідження. Слідчі відділу Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу України– умисний розбій. Стаття передбачає до семи років позбавлення волі.