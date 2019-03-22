Набросился с ножом прямо на улице: фото

В столице потерпевший задержал молодого человека, который пытался напасть на него и его жену. Злоумышленник угрожал пистолетом, украл кошелек и пытался скрыться с места преступления.

Около 23 часов на линию правоохранителей "102" поступило сообщение о том, что на улице Георгия Дудника неизвестный напал на девушку и отобрал кошелек с деньгами. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Потерпевший не растерялся, начал сопротивляться, а затем задержал правонарушителя и передал его полицейским, прибывшим на вызов.

Карта Киева, на которой обозначено место преступления:

Мужчина не растерялся, повалил злоумышленника на землю и удерживал до приезда сотрудников полиции. Парня задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 32-летний уроженец Черниговской области,

– об этом сообщает представитель полиции.

Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет, который направили на проведение экспертного исследования. Следователи отдела Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины– умышленный разбой. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.