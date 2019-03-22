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      Набросился с ножом прямо на улице: фото

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      Набросился с ножом прямо на улице: фото
      Набросился с ножом прямо на улице: фото / Информатор

      В столице потерпевший задержал молодого человека, который пытался напасть на него и его жену. Злоумышленник угрожал пистолетом, украл кошелек и пытался скрыться с места преступления.

      Около 23 часов на линию правоохранителей "102" поступило сообщение о том, что на улице Георгия Дудника неизвестный напал на девушку и отобрал кошелек с деньгами. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Об этом сообщает Киев Оперативный.

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      Потерпевший не растерялся, начал сопротивляться, а затем задержал правонарушителя и передал его полицейским, прибывшим на вызов.

      Карта Киева, на которой обозначено место преступления:

      Мужчина не растерялся, повалил злоумышленника на землю и удерживал до приезда сотрудников полиции. Парня задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 32-летний уроженец Черниговской области,
      – об этом сообщает представитель полиции.

      Правоохранители изъяли с места происшествия пистолет, который направили на проведение экспертного исследования. Следователи отдела Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины– умышленный разбой. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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