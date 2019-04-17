У Києві зіткнулись два авто, одне вилетіло на узбіччя: фото, відео

У середу, 17 квітня, в Києві на Гостомельському шосе сталася ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля. Mazda зіткнулася з ГАЗ і від удару вилетіла на узбіччя. Водій легковика отримав незначні забої. Деталі інциденту встановлюють правоохоронці.

ДТП сталася близько 8 ранку. Про це Інформатор повідомляє з місця події.

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За словами водія Mazda, він рухався на середній швидкості по Гостомельському шосе. Перед ним їхала вантажівка ГАЗ, який спробував обігнати кілька машин.



Внаслідок ДТП ніхто серйозно не постраждав

Однак йому це не вдалося і вантажівка зіткнулася з Mazda. Внаслідок аварії легковик викинуло на узбіччя на протилежному боці дороги. Вантажівку розвернуло на дорозі і він проїжджу частину.

Від удару у Mazda повністю розбита передня частина і лобове скло.



Деталі ДТП встановлюють правоохоронці

Водій Mazda отримав незначну травму руки. На місці події працював наряд патрульної поліції і швидка допомога. Деталі аварії встановлюють.