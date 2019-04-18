У Києві чоловік загинув під колесами Chevrolet: фото, відео

У середу, 17 квітня, на проспекті Генерала Ватутіна Chevrolet на великій швидкості збив чоловіка. Пішохід намагався перебігти багатосмуговий проспект в недозволеному місці, але потрапив під колеса автомобіля.

Від отриманих травм чоловік помер до приїзду швидкої допомоги. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

Читайте також: У Києві зіткнулись два авто, одне вилетіло на узбіччя: фото, відео

Chevrolet Lacetti рухався по проспекту Генерала Ватутіна у бік Троєщини в лівій смузі. Недалеко від ТРЦ Sky Mall пішохід став перебігати дорогу, незважаючи на щільний потік транспорту.

Дивіться карту із зображенням місця події:



Подолавши кілька смуг, він добігав до бетонного роздільника, але не встиг. Від зіткнення з Chevrolet чоловіка підкинуло на кілька метрів вгору.



Водій Chevrolet довго не міг оговтатись від шоку – його приводили до тями медики

На жаль, пішохід загинув на місці. Йому було близько 35-ти років. Тіло відкинуло на кілька метрів від місця події, а автомобіль проїхав ще 10 метрів і зупинився.

Водій Chevrolet перебував в шоковому стані, медики приводили його до тями за допомогою нашатирю. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Читайте також: Під Києвом перекинулось авто – у водія не було прав, загинула дівчина: фото