В Киеве тесть воткнул нож в живот зятю: фото

В Днепровском районе Киева между родственниками произошел конфликт. В ходе ссоры тесть ударил ножом в живот своего зятя. Пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Между мужчинами давно были ссоры из-за квартирного вопроса. Конфликт разгорелся в квартире на улице Петра Запорожца. Об этом сообщил Информатор со ссылкой на сообщение Нацполиции Киева.

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Правоохранители выяснили, что потерпевший вернулся домой в нетрезвом состоянии. В ходе ссоры тесть ударил его в живот ножом. К счастью, пострадавшего спасли врачи скорой помощи, которые быстро прибыли на вызов.

Карта с изображением места инцидента:

Нападавшего задержали сотрудники полиции. 55-летний подозреваемый рассказал, что длительное время находится в конфликте с зятем из-за квартиры. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.



Мотивы и причины совершения преступления устанавливают правоохранители

Что грозит нападавшему?

Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121, а именно – умышленное тяжкое телесное повреждение. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.