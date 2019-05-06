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      В Киеве тесть воткнул нож в живот зятю: фото

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      В Киеве тесть воткнул нож в живот зятю
      В Киеве тесть воткнул нож в живот зятю / Национальная полиция Украины

      В Днепровском районе Киева между родственниками произошел конфликт. В ходе ссоры тесть ударил ножом в живот своего зятя. Пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

      Между мужчинами давно были ссоры из-за квартирного вопроса. Конфликт разгорелся в квартире на улице Петра Запорожца. Об этом  сообщил Информатор со ссылкой на сообщение Нацполиции Киева.

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      Правоохранители выяснили, что потерпевший вернулся домой в нетрезвом состоянии. В ходе ссоры тесть ударил его в живот ножом. К счастью, пострадавшего спасли врачи скорой помощи, которые быстро прибыли на вызов.

      Карта с изображением места инцидента:

      Нападавшего задержали сотрудники полиции. 55-летний подозреваемый рассказал, что длительное время находится в конфликте с зятем из-за квартиры. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности.

      Мотиви та причини здійснення злочину встановлюють правоохоронці
      Мотивы и причины совершения преступления устанавливают правоохранители

      Что грозит нападавшему?

      Задержанному объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 121, а именно – умышленное тяжкое телесное повреждение. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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