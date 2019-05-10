Під Києвом зі ставка дістали тіло чоловіка: фото
Під Києвом зі ставка дістали тіло чоловіка. Пошуками займалися співробітники водолазно-рятувального відділення. Деталі інциденту встановлюють правоохоронці.
Інцидент трапився у селі Дмитрівка, у ставку біля вулиці Нової. Правоохоронці встановили, що померлий був 1988-го року народження, тобто йому був лише 31 рік. Про це повідомляє Інформатор.
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Повідомлення про те, що в селі Дмитрівка втонула людина, надійшло у диспетчерську службу Києво-Святошинського району.
Дивіться місце події із зображенням на карті:
Водолазно-рятувальна служба прибула до ставка біля вулиці Новій. З води вони дістали тіло 31-но річного чоловіка. Деталі трагічного випадку встановлюють правоохоронці.
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Джерело: 24 канал
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