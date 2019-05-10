Под Киевом из пруда достали тело мужчины: фото
Под Киевом из пруда достали тело мужчины. Поисками занимались сотрудники водолазно-спасательного отделения. Детали инцидента устанавливают правоохранители.
Инцидент произошел в селе Дмитровка, в пруду возле улицы Новой. Правоохранители установили, что умерший был 1988 года рождения, то есть ему был всего 31 год. Об этом сообщает Информатор.
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Сообщение о том, что в селе Дмитровка утонул человек, поступило в диспетчерскую службу Киево-Святошинского района.
Смотрите место происшествия с изображением на карте:
Водолазно-спасательная служба прибыла к пруду возле улицы Новой. Из воды они достали тело 31-летнего мужчины. Детали трагического случая устанавливают правоохранители.
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Источник: 24 канал
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