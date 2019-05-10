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      Под Киевом из пруда достали тело мужчины: фото

      4 Читати новину українською
      Под Киевом из пруда достали тело мужчины
      Под Киевом из пруда достали тело мужчины / Rbc.ua

      Под Киевом из пруда достали тело мужчины. Поисками занимались сотрудники водолазно-спасательного отделения. Детали инцидента устанавливают правоохранители.

      Инцидент произошел в селе Дмитровка, в пруду возле улицы Новой. Правоохранители установили, что умерший был 1988 года рождения, то есть ему был всего 31 год. Об этом сообщает Информатор.

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      Сообщение о том, что в селе Дмитровка утонул человек, поступило в диспетчерскую службу Киево-Святошинского района.

      Смотрите место происшествия с изображением на карте:

      Водолазно-спасательная служба прибыла к пруду возле улицы Новой. Из воды они достали тело 31-летнего мужчины. Детали трагического случая устанавливают правоохранители.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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