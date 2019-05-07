18:22
7 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путинский цинизм на 9 мая. Абсурдность медиа РФ, молчавших о Шереметьево
      Вєсті Кремля
      21:32, 6 мая
      Вести.UA: Новое грустное шоу Зеленского. Поймай Ляшко, если сможешь
      Вєсті.UA
      19:10, 6 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Криминал Новости криминала и ДТП
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      В Киеве возле ночного клуба произошла поножовщина: фото

      5 Читати новину українською
      В Киеве возле ночного клуба произошла поножовщина
      В Киеве возле ночного клуба произошла поножовщина / Volyn24.com

      Возле одного из ночных клубов Киева между незнакомцами произошел конфликт, который перерос в драку. В результате драки один из мужчин получил ножевое ранение в грудь. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника задержали. Полиция устанавливает виновных и расследует детали инцидента.

      Инцидент произошел на улице Вышгородской в Оболонском районе. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

      Читайте также: Жуткое убийство в Киеве – рецидивист порезал девушку до смерти

      Правоохранители установили личность правонарушителя и задержали его. Им оказался 33-х летний киевлянин, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. Его задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины – совершение покушения на жизнь другого лица.

      Смотрите карту Киева с обозначением места инцидента:

      По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 121 (тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ​
      blog_ava
      Новые прогнозы букмекеров на Евровидение-2019: кому пророчат победу
      сегодня
      14671
      Теги: Новости криминала и ДТП Криминал
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Історія однієї з перших вілл в стилі функціоналізму у Львові: як вона виглядає зараз
      сегодня , 18:01 Історія однієї з перших вілл в стилі функціоналізму у Львові: як вона виглядає зараз
      Мирослава Ляхович 126
      Куди Зеленський перенесе Адміністрацію Президента?
      сегодня , 17:06 Куди Зеленський перенесе Адміністрацію Президента?
      Костянтин Шкабара 1179
      Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      сегодня , 11:00 Как защитить древесину от вредителей и насекомых
      167
      Э-декларирование для всех: какое наказание предусмотрено за неуплату налогов
      сегодня , 16:01 Э-декларирование для всех: какое наказание предусмотрено за неуплату налогов
      Ірина Поліщук 304
      Пиар важнее жизни: кто на самом деле виноват в трагедии в Москве?
      сегодня , 15:05 Пиар важнее жизни: кто на самом деле виноват в трагедии в Москве?
      Юрій Бутусов 2166
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Чего стоит ожидать украинцам от цен в 2018 году: мнение экспертов
       1 января 2018 , 12:31
      Прогноз погоды на 26 февраля: отрывистый ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
       26 февраля , 09:40
      Экзотические типы: какие кузова еще бывают
       15 октября 2018 , 10:40
      Реал подписал самого желанного тренера мира – украинский вопрос, зарплата, условия Завоевателя Киева и знаки истории
       12 марта , 10:57
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук