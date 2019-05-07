В Киеве возле ночного клуба произошла поножовщина: фото

Возле одного из ночных клубов Киева между незнакомцами произошел конфликт, который перерос в драку. В результате драки один из мужчин получил ножевое ранение в грудь. Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника задержали. Полиция устанавливает виновных и расследует детали инцидента.

Инцидент произошел на улице Вышгородской в Оболонском районе. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на полицию Киева.

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Правоохранители установили личность правонарушителя и задержали его. Им оказался 33-х летний киевлянин, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. Его задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины – совершение покушения на жизнь другого лица.

Смотрите карту Киева с обозначением места инцидента:

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 121 (тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.