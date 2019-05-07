У Києві біля нічного клубу сталась різанина: фото

Біля одного із нічних клубів Києва між незнайомцями стався конфлікт, які переріс в бійку. В результаті бійки один з чоловіків отримав ножове поранення в груди. Постраждалого госпіталізували, а зловмисника затримали. Поліція встановлює винних та розслідує деталі інциденту.

Інцидент стався на вулиці Вишгородській в Оболонському районі. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на поліцію Києва.

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Правоохоронці встановили особу правопорушника та затримали його. Ним виявився 33-ри річний киянин, який раніше до кримінальної відповідальності не притягався. Його затримали згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України – здійснення замаху на життя іншої особи.

Дивіться карту Києва із позначенням місця інциденту:

За цим фактом слідчі почали кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (тяжке тілесне ушкодження) КК України. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.