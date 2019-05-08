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      В Киеве на проспекте Науки столкнулись два автомобиля: фото

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      В Киеве на проспекте Науки столкнулись два автомобиля
      В Киеве на проспекте Науки столкнулись два автомобиля / Інформатор

      В Голосеевском районе Киева, произошло ДТП. Столкнулись автомобили Land Rover и Chery Tiggo 2. Обе машины получили серьезные повреждения, но, к счастью, никто не погиб. Детали инцидента выясняют правоохранители.

      Авария произошла по адресу проспект Науки, 98. К счастью, никто серьезно не пострадал. Инцидент произошел 7 мая около 23 часов вечера. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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      По словам водителя Land Rover, он двигался по проспекту Науки в сторону Столичного шоссе, а Chery двигался ему на встречу. В какой-то момент Tiggo начал резко поворачивать влево и выехал на встречу джипа.

      Место происшествия с изображением на карте:

      Водитель Land Rover пытался уйти от столкновения, но избежать его не удалось. После удара Chery отбросило на пешеходную зону, а машина остановилась возле забора частного дома. На место выезжали медики, но, к счастью, их помощь никому не понадобилась.

      Смотрите фото с места события:

      Движение по проспекту временно было затруднено. На месте работал экипаж патрульной полиции.

      Смотрите видео с места события:

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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