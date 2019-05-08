В Киеве на проспекте Науки столкнулись два автомобиля: фото

В Голосеевском районе Киева, произошло ДТП. Столкнулись автомобили Land Rover и Chery Tiggo 2. Обе машины получили серьезные повреждения, но, к счастью, никто не погиб. Детали инцидента выясняют правоохранители.

Авария произошла по адресу проспект Науки, 98. К счастью, никто серьезно не пострадал. Инцидент произошел 7 мая около 23 часов вечера. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

Читайте также: Под Киевом в аварию попали три автомобиля, водителя Fiat вырезали спасатели: фото

По словам водителя Land Rover, он двигался по проспекту Науки в сторону Столичного шоссе, а Chery двигался ему на встречу. В какой-то момент Tiggo начал резко поворачивать влево и выехал на встречу джипа.

Место происшествия с изображением на карте:

Водитель Land Rover пытался уйти от столкновения, но избежать его не удалось. После удара Chery отбросило на пешеходную зону, а машина остановилась возле забора частного дома. На место выезжали медики, но, к счастью, их помощь никому не понадобилась.

Смотрите фото с места события:

Движение по проспекту временно было затруднено. На месте работал экипаж патрульной полиции.

Смотрите видео с места события: