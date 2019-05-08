У Києві на Науки зіштовхнулись два авто: фото

У Голосіївському районі Києва, сталася ДТП. Зіткнулися автомобілі Land Rover і Chery Tiggo 2. Обидві машини отримали серйозні пошкодження, та на щастя ніхто не загинув. Деталі інциденту з'ясовують правоохоронці.

Аварія трапилась за адресою проспект Науки, 98. На щастя, ніхто серйозно не постраждав. Інцидент стався 7 травня близько 23-ї вечора. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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За словами водія Land Rover, він рухався по Науки в бік Столичного шосе, а Chery рухався йому на зустріч. У якийсь момент Tiggo почав різко повертати вліво і виїхав на зустріч джипу.

Місце події із зображенням на карті:

Водій Land Rover намагався піти від зіткнення, але уникнути його не вдалося. Після удару Chery відкинуло на пішохідну зону, а машина зупинилася в паркані приватного будинку. На місце виїжджали медики, але, на щастя, їх допомога нікому не знадобилася.

Дивіться фото з місця події:

Рух по проспекту тимчасово був ускладнений. На місці працював екіпаж патрульної поліції.

Дивіться відео з місця події:

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