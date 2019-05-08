В Мариуполе мужчина совершил зверское убийство: фото

В Мариуполе 5 мая задержали убийцу. Мужчину оперативно задержали правоохранители. Инцидент произошел в Приморском районе города.

Происшествие случилось 5 мая в садовом обществе в Приморском районе города. Это заметила соседка, которая и вызвала полицию. Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.

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Мужчина жестоко расправился над потерпевшим и выбросил пакет с частями человеческого тела на огороде соседей. На месте заявительница рассказала, что видела, как ее сосед выходил из дома с окровавленным пакетом, а когда увидел женщину, то сразу бросил пакет и стал убегать. В пакете правоохранители нашли фрагменты человеческого тела.

Карта с изображением места инцидента:

Женщина подробно описала своего соседа, именно поэтому через несколько минут мужчину уже задержали сотрудники полиции на улице Кавказской.



Пакет, от которого мужчина пытался избавиться

Она подтвердила, что это именно тот мужчина, которого она описала правоохранителям. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, которая в дальнейшем выяснит все обстоятельства происшествия.



Полиции удалось оперативно задержать нападавшего

Виновнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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