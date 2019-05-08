У Маріуполі чоловік вчинив звіряче вбивство: фото
У Маріуполі 5 травня затримали вбивцю. Чоловіка оперативно затримали правоохоронці. Інцидент трапився у Приморському районі міста.
Подія трапилась 5 травня у садовому товаристві в Приморському районі міста. Це помітила сусідка, котра і викликала поліцію. Про це повідомляє Патрульна поліція України.
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Чоловік жорстоко розправився над потерпілим, він викинув пакет з частинами людського тіла на городі сусідів. На місці заявниця розповіла, что бачила, як її сусід виходив з дому із закривавленим пакетом, а коли побачив жінку, то одразу кинув пакет та почав втікати. У пакеті правоохоронці знайшли фрагменти людського тіла.
Карта із зображенням місця інциденту:
Жінка детально описала свого сусіда, саме тому за кілька хвилин чоловіка вже затримали працівники поліції – на вулиці Кавказькій.
Пакет, котрого намагався позбутись чоловік
Вона підтвердила, що це саме той чоловік, котрого вона описала правоохоронцям. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка надалі з'ясує усі обставини події.
Поліції вдалось оперативно затримати нападника
Винуватцю загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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