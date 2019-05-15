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      Під Києвом четверо бандитів намагались пограбувати квартиру: фото

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      Під Києвом четверо бандитів намагались пограбувати квартиру: фото

      Іноді бажання легкого заробітку, може штовхнути на злочин. Саме так вирішив підзаробити і 56-ти річний киянин, який із трьома товаришами спробував пограбувати житло.

      Однак втекти з місця злочину нікому не вдалось, адже його затримали поліцейські. Подія трапилась у місті Фастів. Про це повідомляє Інформатор.

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      Працівники Фастівської прокуратури встановили, що зловмисник із трьома друзями незаконно потрапили у житло потерпілих. Разом вони зв'язали чоловікові та дружині руки і ноги пластиковими хомутами, після чого почали їх бити.

      Карта Києва із зображенням місця події:
       

      Після цього зловмисник вкрав золоті прикраси і чотирма тисячами доларів потерпілих. Проте, втекти із місця злочину зловмиснику не вдалось. Інцидент трапився ще в липні 2017-го року, проте з огляду на велику кількість доказів, зібраних в ході досудового розслідування, суд виніс рішення тільки через півтора року.

      Яке покарання загрожує злочинцю

      Злочинець в результаті отримав покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Саме таке покарання передбачене частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України – розбій.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
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