Под Киевом четверо бандитов пытались ограбить квартиру: фото

Иногда желание легкого заработка может толкнуть на преступление. Именно так решил подзаработать и 56-летний киевлянин, который с тремя товарищами попытался ограбить жилье.

Однако скрыться с места преступления никому не удалось – его задержали полицейские. Происшествие случилось в городе Фастов. Об этом сообщает Информатор.

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Работники Фастовской прокуратуры установили, что злоумышленник с тремя друзьями незаконно проникли в жилище потерпевших. Вместе они связали мужу и жене руки и ноги пластиковыми хомутами, после чего начали их бить.

Карта Киева с изображением места происшествия:

После этого злоумышленник украл золотые украшения и четыре тысячами долларов потерпевших. Однако, скрыться с места преступления преступнику не удалось. Инцидент случился еще в июле 2017-го года, однако учитывая большое количество доказательств, собранных в ходе досудебного расследования, суд вынес решение только через полтора года.

Какое наказание грозит преступнику

Преступник в итоге получил наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Именно такое наказание предусмотрено частью 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины – разбой.

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