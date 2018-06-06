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В Испании объявили новый состав правительства

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В Испании объявили состав нового правительства
В Испании объявили состав нового правительства / electrovoice

В Испании объявили состав нового правительства. Всех министерских должностей насчитывается 18, из них 11 получили женщины.

Об этом сообщает El Pais.

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Как объявил премьер-министр Испании Педро Санчес женщины в частности получили должности министра обороны, финансов, экономики и юстиции. В издании отмечается, что правительство на 61,1% сформировано из женщин, и это самый большой показатель в истории Испании.

Стоит добавить, что министром иностранных дел и сотрудничества с Евросоюзом в испанском правительстве назначен бывший президент Европейского парламента 71-летний Жозеп Боррель, который находился на этой должности в 2004-2007 годах.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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