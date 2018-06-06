В Іспанії оголосили новий склад уряду

В Іспанії оголосили склад нового уряду. Усіх міністерських посад є 18, з них – 11 отримали жінки.

Про це повідомляє El Pais.

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Як оголосив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес жінки зокрема отримали посади міністра оборони, фінансів, економіки та юстиції. У виданні зазначається, що уряд на 61,1% сформований із жінок і це найбільший показник в історії Іспанії.

Варто додати, що міністром закордонних справ та співпраці з Євросоюзом в іспанському уряду призначений колишній президент Європейського парламенту 71-річний Жозеп Боррель, який перебував на цій посаді у 2004-2007 роках.





