Новий уряд Іспанії підтримуватиме європейські прагнення України, – Порошенко

Попередній уряд Іспанії рішуче підтримав Україну в її боротьбі з агресією Росії. Новий прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес продовжуватиме політику свого попередника Маріано Рахоя щодо України.

Про це в інтерв'ю El Pais розповів Петро Порошенко.

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Глава української держави під час першого за 22 роки офіційного візиту в Іспанію обговорив із Санчесом такі питання, як "підтримка Іспанією європейських прагнень України" і "підтримка єдності України на противагу діям Росії", йдеться у публікації.

Ми впевнені, що Іспанія та всі інші країни ЄС, як і раніше будуть підтримувати наше прохання про виведення військ і російської артилерії зі сходу України та звільнення полонених. Ми не можемо ігнорувати ці агресивні дії. Кілька днів тому закінчилося наше розслідування щодо збитого лайнера MH17 у 2014 році, під час якого ми отримали докази того, що це Росія збила літак, убивши 298 осіб,

– заявив Порошенко для іспанського видання.

Президент України також прокоментував спецоперацію СБУ щодо інсценування вбивства Аркадія Бабченка з метою затримання замовника і виконавця потенційного замаху на життя російського журналіста. Дії українських правоохоронців розкритикували на Заході, зауважує газета.

"Метою його вбивства була дестабілізація України. Демонстрація того, що українська влада не може контролювати ситуацію у своїй країні. Наші спецслужби розкрили цю інформацію і продемонстрували, що так, ми протидіємо цьому вбивці, вони заарештували винуватця і в найближчому майбутньому продемонструють, звідки вони (виконавці та замовники вбивства Бабченка – "24") отримали гроші, накази, списки журналістів, які підлягають знищенню. Якщо ми хочемо захистити свободу преси, журналістів, ми повинні застосовувати і такі методи", – висловився глава України.

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Нагадаємо, 2-4 червня Петро Порошенко перебував із першим офіційним візитом в Іспанії.