Методи Путіна використали проти нього ж: реакція Заходу на "воскресіння" Бабченка

Факт "воскресіння" Бабченка спровокував реакцію ще бурхливішу, ніж його смерть. І не лише в Україні та Росії, а й за кордоном. Західні ЗМІ наразі дають суперечливі оцінки інсценуванню вбивства журналіста-воєнкора та його наслідкам, натомість російські пропагандисти зраділи неймовірному поверненню до життя Бабченка.

Читайте також: Воскресіння Аркадія Бабченка: як інсценували "вбивство" журналіста та чому це важливо

За останні 24 години опозиція в Москві та критики Путіна в Києві пережили небачену палітру емоцій: від скорботи у зв'язку зі смертю Аркадія Бабченко, гніву на адресу його вбивць до раптової радості. Однак найсильнішим виявилося почуття сум'яття,

– московський кореспондент німецького видання Die Welt Павло Локшин якнайточніше описав враження від епопеї з Бабченком.

"Події набрали оборотів, гідних Голлівуду: 30 травня українська влада оголосила на прес-конференції, що російський журналіст Аркадій Бабченко, який вважався загиблим, живий. Увечері 29 травня з'явилася інформація, що його застрелили у своєму будинку, і вказали на Кремль як на передбачуваного винуватця його смерті", – нагадує перебіг ситуації La Vanguardia.



Новина про інсценування смерті Бабенка з'явилася на обкладинках багатьох світових ЗМІ. Наприклад, британський таблоїд The Sun випустив свіжий номер із підписом "Ти живеш лише двічі" та сфабрикованою фотографією "трупа" Бабченка із трьома кульовими ранами на спині

Насправді йшлося про таємну операцію СБУ щодо затримання громадянина Г., завербованого російською владою для здійснення "терористичних актів", зокрема, за інформацією українських спецслужб, ця особа винайняла кілера для ліквідації Бабченка.

Операція була настільки секретною, що про істинний перебіг подій не було абсолютно нічого відомо до самого фіналу прес-конференції, коли, майже з іронією, перед журналістами з'явився Бабченко – на подив усієї країни,

– йдеться у статті.

Глава СБУ Василь Грицак на брифінгу вдавав, що Бабченко мертвий, поки не заявив, що замість співчуттів родичам хоче привітати журналіста з його "третім днем ​​народження".



Замість слів співчуття рідним "загиблого" Бабченка, глава СБУ Грицак представив живого журналіста

Читайте також: Інсценування вбивства Бабченка: подробиці операції від СБУ

"Офіційний Київ вважає, що Росія хотіла скоїти вбивство під час фіналу Ліги Чемпіонів, який проходив минулої неділі в українській столиці, оскільки російські ЗМІ припускали, що під час фіналу можливий теракт", – додає автор публікації.

Сам Бабченко попросив вибачення у своєї дружини та рідних, уточнивши, що "підставу" готували два місяці.

Я свою роботу виконав. Я поки ще живий,

– зіронізував воєнкор.

Реакція колег Бабченка із каналу ATR на його "воскресіння": дивіться емоційне відео

Між тим Кремль спецоперацію СБУ щодо "смерті" Бабченка засудив, розцінивши її як антиросійську провокацію. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова написала у себе на Facebook, що історію із Бабченком створили в Україні заради пропагандистського ефекту проти РФ.

А редактор англомовних текстів на російському новинному сайті "Медуза" Кевін Ротрок, обурено прокоментував, що ця історія підриває довіру до журналістських матеріалів про Україну. "Збрехавши пресі, Бабченко та українська влада виставили дурнями всіх, хто повідомив про вчорашнє "вбивство", – підкреслив Ротрок.

Читайте також: "Хр*н там, не дочекаються": Бабченко кумедно потролив недоброзичливців

Варто зауважити, що схожої думки дотримується багато західних оглядачів. Так, Марк Ґалеотті, дослідник російської організованої злочинності, у статті для Foreign Policy застерігає про небажані наслідки для України після інсценування смерті російського опозиціонера.

Те (спецоперація СБУ щодо запобігання вбивства Бабченка – "24"), що здавалося стратегічною перемогою України, може виявитися чимось на зразок стратегічної поразки. По-перше, наступного разу, коли в подібній таємній операції проявиться слід Москви, вона буде розігрувати "аргументи Бабченка". У минулому ці заяви про західні операції під чужим прапором звучали непереконливо, але зараз вони можуть стати трохи правдоподібнішими,

– вважає автор матеріалу.

По-друге, розмірковує Ґалеотті, це була не тільки спецоперація правоохоронних органів – від початку її використовували, щоб набрати політичні очки проти Кремля. Участь журналіста в подібному обмані грає на руку Росії, яка давно стверджує, що журналісти – не безпристрасні свідки, а інструменти. Тож "Москву неможливо перемогти, граючи в її ж гру", переконаний політолог.

"Журналіст живий, але правда в Києві трохи померла", – а так починає свою статтю кореспондент CNN Нейтан Ходж, коментуючи ситуацію навколо "воскресіння" Бабченка.

​Уже згадуваний вище оглядач Die Welt Павел Локшин, хоч і не такий критичний, але теж не в позитивному ключі сприймає гучну історію із "вбивством" Бабченка. На думку журналіста, вона може стати "подарунком для Кремля", адже там уже кілька років традиційно звинувачують українців в підтасовуванні фактів та "інформаційній війні".

Читайте також: Маю сумніви, що все було так, як нам розказують, – криміналіст про "вбивство" Бабченко

Проте не всі такі категоричні. Аналітик Шон Вокер у статті для Guardian зазначає, що "можливість того, що Кремль може використати щось на свою користь, навряд чи є причиною скасувати операцію з порятунку життя. Та навіть якщо припустити, що для цього трюку були цілком обґрунтовані причини, залишаються питання щодо того, як саме все здійснили".

Водночас Адам Пархоменко, американець українського походження, який був радником Гілларі Клінтон, вважає успіхом дії СБУ.

Україна переграла Путіна, А ТАКОЖ у процесі схопила як потенційного вбивцю, так і особу, яка замовила напад на Бабченка,

– зауважив політик у соцмережі.

Ukraine outsmarted Putin AND in the process captured both the hitman and the person who ordered the attack on Babchenko.