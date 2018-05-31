Методи Путіна використали проти нього ж: реакція Заходу на "воскресіння" Бабченка

30 травня український медіапростір штормило: новина про "вбивство" російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка в Києві напередодні ввечері шокувала. Але не встигло суспільство оговтатися, як цього ж дня він постав перед телекамерами живим і неушкодженим.

Факт "воскресіння" Бабченка спровокував реакцію ще бурхливішу, ніж його смерть. І не лише в Україні та Росії, а й за кордоном. Західні ЗМІ наразі дають суперечливі оцінки інсценуванню вбивства журналіста-воєнкора та його наслідкам, натомість російські пропагандисти зраділи неймовірному поверненню до життя Бабченка.

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За останні 24 години опозиція в Москві та критики Путіна в Києві пережили небачену палітру емоцій: від скорботи у зв'язку зі смертю Аркадія Бабченко, гніву на адресу його вбивць до раптової радості. Однак найсильнішим виявилося почуття сум'яття,

– московський кореспондент німецького видання Die Welt Павло Локшин якнайточніше описав враження від епопеї з Бабченком.

Сюжет навіть кращий, ніж у шпигунських фільмах

"Події набрали оборотів, гідних Голлівуду: 30 травня українська влада оголосила на прес-конференції, що російський журналіст Аркадій Бабченко, який вважався загиблим, живий. Увечері 29 травня з'явилася інформація, що його застрелили у своєму будинку, і вказали на Кремль як на передбачуваного винуватця його смерті", – нагадує перебіг ситуації La Vanguardia.



Новина про інсценування смерті Бабенка з'явилася на обкладинках багатьох світових ЗМІ. Наприклад, британський таблоїд The Sun випустив свіжий номер із підписом "Ти живеш лише двічі" та сфабрикованою фотографією "трупа" Бабченка із трьома кульовими ранами на спині

Насправді йшлося про таємну операцію СБУ щодо затримання громадянина Г., завербованого російською владою для здійснення "терористичних актів", зокрема, за інформацією українських спецслужб, ця особа винайняла кілера для ліквідації Бабченка.

Операція була настільки секретною, що про істинний перебіг подій не було абсолютно нічого відомо до самого фіналу прес-конференції, коли, майже з іронією, перед журналістами з'явився Бабченко – на подив усієї країни,

– йдеться у статті.

Глава СБУ Василь Грицак на брифінгу вдавав, що Бабченко мертвий, поки не заявив, що замість співчуттів родичам хоче привітати журналіста з його "третім днем ​​народження".



Замість слів співчуття рідним "загиблого" Бабченка, глава СБУ Грицак представив живого журналіста

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"Офіційний Київ вважає, що Росія хотіла скоїти вбивство під час фіналу Ліги Чемпіонів, який проходив минулої неділі в українській столиці, оскільки російські ЗМІ припускали, що під час фіналу можливий теракт", – додає автор публікації.

Сам Бабченко попросив вибачення у своєї дружини та рідних, уточнивши, що "підставу" готували два місяці.

Я свою роботу виконав. Я поки ще живий,

– зіронізував воєнкор.

Реакція колег Бабченка із каналу ATR на його "воскресіння": дивіться емоційне відео

Росія здійняла галас

Між тим Кремль спецоперацію СБУ щодо "смерті" Бабченка засудив, розцінивши її як антиросійську провокацію. Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова написала у себе на Facebook, що історію із Бабченком створили в Україні заради пропагандистського ефекту проти РФ.

А редактор англомовних текстів на російському новинному сайті "Медуза" Кевін Ротрок, обурено прокоментував, що ця історія підриває довіру до журналістських матеріалів про Україну. "Збрехавши пресі, Бабченко та українська влада виставили дурнями всіх, хто повідомив про вчорашнє "вбивство", – підкреслив Ротрок.

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Україна переграла Путіна? Думки розділилися

Варто зауважити, що схожої думки дотримується багато західних оглядачів. Так, Марк Ґалеотті, дослідник російської організованої злочинності, у статті для Foreign Policy застерігає про небажані наслідки для України після інсценування смерті російського опозиціонера.

Те (спецоперація СБУ щодо запобігання вбивства Бабченка – "24"), що здавалося стратегічною перемогою України, може виявитися чимось на зразок стратегічної поразки. По-перше, наступного разу, коли в подібній таємній операції проявиться слід Москви, вона буде розігрувати "аргументи Бабченка". У минулому ці заяви про західні операції під чужим прапором звучали непереконливо, але зараз вони можуть стати трохи правдоподібнішими,

– вважає автор матеріалу.

По-друге, розмірковує Ґалеотті, це була не тільки спецоперація правоохоронних органів – від початку її використовували, щоб набрати політичні очки проти Кремля. Участь журналіста в подібному обмані грає на руку Росії, яка давно стверджує, що журналісти – не безпристрасні свідки, а інструменти. Тож "Москву неможливо перемогти, граючи в її ж гру", переконаний політолог.

"Журналіст живий, але правда в Києві трохи померла", – а так починає свою статтю кореспондент CNN Нейтан Ходж, коментуючи ситуацію навколо "воскресіння" Бабченка.

​Уже згадуваний вище оглядач Die Welt Павел Локшин, хоч і не такий критичний, але теж не в позитивному ключі сприймає гучну історію із "вбивством" Бабченка. На думку журналіста, вона може стати "подарунком для Кремля", адже там уже кілька років традиційно звинувачують українців в підтасовуванні фактів та "інформаційній війні".

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Проте не всі такі категоричні. Аналітик Шон Вокер у статті для Guardian зазначає, що "можливість того, що Кремль може використати щось на свою користь, навряд чи є причиною скасувати операцію з порятунку життя. Та навіть якщо припустити, що для цього трюку були цілком обґрунтовані причини, залишаються питання щодо того, як саме все здійснили".

Водночас Адам Пархоменко, американець українського походження, який був радником Гілларі Клінтон, вважає успіхом дії СБУ.

Україна переграла Путіна, А ТАКОЖ у процесі схопила як потенційного вбивцю, так і особу, яка замовила напад на Бабченка,

– зауважив політик у соцмережі.

Ukraine outsmarted Putin AND in the process captured both the hitman and the person who ordered the attack on Babchenko. — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) 30 травня 2018 р.

Тим часом Гаррі Каспаров, чемпіон світу з шахів та активний критик режиму Путіна абсолютно позитивно оцінив витівку щодо підробленого вбивства Бабченка у Києві. Виступаючи на щорічному "Форумі свободи" в Осло, шахіст сказав, що українська спецоперація вперше ознаменувала, що інструменти Путіна щодо поширення "підроблених новин були використані проти нього ж", пише The Atlantic.

Він описав інсценізацію "смерті" журналіста як, "мабуть, найуспішнішу операцію в пострадянському просторі", і пожартував, що "люди, які воскресли, зробили чимало великих справ", цитує видання слова Каспарова.

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Справа варта заходу?

The New York Times у редакційній статті висловлює сумнів щодо користі від ситуації навколо Бабченка для України, натомість, на думку видання, Кремль абсолютно точно використає цей обман проти всіх, хто нібито намагається "очорнити Росію".

Немає практично жодних шансів на те, що Росія визнає будь-яку змову проти Бабченка, атаку на Сергія Скрипаля у Британії або свою участь у знищенні пасажирського літака МН17. Що Росія отримує від цього – інше питання. Кремль може брехати своїм громадянам, але за кордоном його удаване обурення викликає все менше довіри,

– підкреслює NYT.

Під великий сумнів успіх операції СБУ ставить і лаурет Пулітцерівської премії Енн Епплбаум. Хоч мета інсценування вбивства Бабченка і була благородною, але обраний засіб призведе до ще більшого зниження і без того мікроскопічного рівня довіри українців до їхнього уряду та ЗМІ, аналізує авторка на сторінках The Washington Post.

Окрім того, не факт, що іноземні дипломати, які кинулися висловлювати співчуття, також пробачать українську владу, адже поки ніхто не пояснив, чому не знайшлося менш провокаційного способу зловити злочинця, продовжує письменниця.

Ця історія ще не закінчилася: ще розкажуть про найманого вбивцю, деталі сюжету, сформується реакція української громадськості. Але коли будуть заповнюватися прогалини, будьте уважні, тому що це показовий випадок. Ось що буде, якщо ви захочете потролити росіян, використовуючи російські методи. І ось висока ціна, яку ви можете заплатити,

– застерігає Епплбаум.

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