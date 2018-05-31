Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на "воскрешение" Бабченко

30 мая украинское медиа-пространство штормило: новость об "убийстве" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве накануне вечером шокировала. Но не успело общество оправиться, как в этот же день он предстал перед телекамерами живым и невредимым.

Факт "воскрешения" Бабченко спровоцировал реакцию еще более бурную, чем его смерть. И не только в Украине и России, но и за рубежом. Западные СМИ сейчас дают противоречивые оценки інсценировке убийства журналиста-военкора и его последствий, зато российские пропагандисты обрадовались невероятному возвращению к жизни Бабченко.

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За последние 24 часа оппозиция в Москве и критики Путина в Киеве пережили невиданную палитру эмоций: от скорби в связи со смертью Аркадия Бабченко, гнева в адрес его убийц к внезапной радости. Однако самым сильным оказалось чувство смятения,

– журналист немецкого издания Die Welt Павел Локшин точно описал впечатления от эпопеи с Бабченко.

Сюжет даже лучше, чем в шпионских фильмах

"События набрали оборотов, достойных Голливуда: 30 мая украинская власть объявила на пресс-конференции, что российский журналист Аркадий Бабченко, который считался погибшим, жив. Вечером 29 мая появилась информация, что его застрелили в своем доме, и указали на Кремль как на предполагаемого виновника его смерти", – напоминает ход ситуации La Vanguardia.



Новость об инсценировке смерти Бабченко появилась на обложках многих мировых СМИ. Например, британский таблоид The Sun выпустил свежий номер с подписью "Ты живешь только дважды" и сфабрикованной фотографией "трупа" Бабченко с тремя пулевыми ранениями на спине

На самом деле речь шла о тайной операции СБУ по задержанию гражданина Г., завербованного российскими властями для осуществления "террористических актов", в частности, по информации украинских спецслужб, эта особа наняла киллера для ликвидации Бабченко.

Операция была настолько секретной, что об истинном ходе событий не было абсолютно ничего известно до самого финала пресс-конференции, когда, почти с иронией, перед журналистами появился Бабченко – на удивление всей страны,

– говорится в статье.

Глава СБУ Василий Грицак на брифинге делал вид, что Бабченко мертв, пока не заявил, что вместо соболезнований родственникам хочет поздравить журналиста с его "третьим днем рождения".



Вместо слов сочувствия родным "погибшего" Бабченко, глава СБУ Грицак представил живого журналиста

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"Официальный Киев считает, что Россия хотела совершить убийство во время финала Лиги Чемпионов, который проходил в минувшее воскресенье в украинской столице, поскольку российские СМИ предполагали, что во время финала возможен теракт", – добавляет автор публикации.

Сам Бабченко попросил прощения у своей жены и родных, уточнив, что "подставу" готовили два месяца.

Я свою работу выполнил. Я пока еще живой,

– сыронизировал военкор.

Реакция коллег Бабченко с канала ATR на его "воскрешение": смотрите эмоциональное видео

Россия подняла шум Между тем Кремль спецоперацию СБУ относительно "смерти" Бабченко осудил, расценив ее как антироссийскую провокацию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала у себя на Facebook, что историю с Бабченко создали в Украине ради пропагандистского эффекта против РФ. А редактор англоязычных текстов на российском новостном сайте "Медуза" Кевин Ротрок, возмущенно прокомментировал, что эта история подрывает доверие к журналистским материалам об Украине. "Солгав прессе, Бабченко и украинские власти выставили дураками всех, кто сообщил о вчерашнем "убийстве", – подчеркнул Ротрок. Читайте также: "Хр*н там, не дождутся": Бабченко забавно потроллил недоброжелателей Украина переиграла Путина? Мнения разделились Стоит заметить, что похожего мнения придерживается много западных обозревателей. Так, Марк Ґалеотти, исследователь русской организованной преступности, в статье для Foreign Policy предупреждает о нежелательных последствиях для Украины после инсценировки смерти российского оппозиционера. То (спецоперация СБУ по предотвращению убийства Бабченко – "24"), что казалось стратегической победой Украины, может оказаться чем-то вроде стратегического поражения. Во-первых, в следующий раз, когда в подобной тайной операции проявится след Москвы, она будет разыгрывать "аргументы Бабченко". В прошлом эти заявления о западных операциях под чужим флагом звучали неубедительно, но сейчас они могут стать немного более правдоподобны,

– считает автор материала. Во-вторых, рассуждает Ґалеотти, это была не только спецоперация правоохранительных органов – от начала ее использовали, чтобы набрать политические очки против Кремля. Участие журналиста в подобном обмане играет на руку России, которая давно утверждает, что журналисты – не беспристрастные свидетели, а инструменты. Поэтому "Москву невозможно победить, играя в ее же игру", убежден политолог. "Журналист жив, но правда в Киеве немного умерла", – так начинает свою статью корреспондент CNN Нейтан Ходж, комментируя ситуацию вокруг "воскрешения" Бабченко. Уже упоминавшийся выше обозреватель Die Welt Павел Локшин, хоть и не так критичен, но тоже не в позитивном ключе воспринимает громкую историю с "убийством" Бабченко. По мнению журналиста, она может стать "подарком для Кремля", ведь там уже несколько лет традиционно обвиняют украинцев в подтасовке фактов и "информационной войне". Читайте также: Имею сомнения, что все было так, как нам рассказывают, – криминалист об "убийстве" Бабченко Однако не все столь категоричны. Аналитик Шон Уокер в статье для Guardian отмечает, что "возможность того, что Кремль может использовать что-то в свою пользу, вряд ли является причиной отменить операцию по спасению жизни. И даже если предположить, что для этого трюка были вполне обоснованные причины, остаются вопросы относительно того, как именно все сделали". В то же время Адам Пархоменко, американец украинского происхождения, который был советником Хиллари Клинтон, считает успехом действия СБУ. Украина переиграла Путина, А ТАКЖЕ в процессе схватила как потенциального убийцу, так и личность, которая заказала нападение на Бабченко,

– отметил политик в соцсети.

Ukraine outsmarted Putin AND in the process captured both the hitman and the person who ordered the attack on Babchenko. — Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) 30 травня 2018 р.

Тем временем Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам и активный критик режима Путина абсолютно положительно оценил выходку относительно поддельного убийства Бабченко в Киеве. Выступая на ежегодном "Форуме свободы" в Осло, шахматист сказал, что украинская спецоперация впервые ознаменовала, что инструменты Путина относительно распространения "поддельных новостей были использованы против него же", пишет The Atlantic.

Он описал инсценировку "смерти" журналиста как, "пожалуй, самую успешную операцию в постсоветском пространстве", и пошутил, что "люди, которые воскресли, сделали немало больших дел", цитирует издание слова Каспарова.

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Дело стоит свеч?

The New York Times в редакционной статье высказывает сомнение относительно пользы от ситуации вокруг Бабченко для Украины, однако, по мнению издания, Кремль абсолютно точно использует этот обман против всех, кто якобы пытается "очернить Россию".

Нет практически никаких шансов на то, что Россия признает любой заговор против Бабченко, атаку на Сергея Скрипаля в Британии или свое участие в уничтожении пассажирского самолета МН17. Что Россия получает от этого – другой вопрос. Кремль может врать своим гражданам, но за рубежом его притворное возмущение вызывает все меньше доверия,

– подчеркивает NYT.

Под большое сомнение успех операции СБУ ставит и лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум. Хоть цель инсценировки убийства Бабченко и была благородной, но избранное средство приведет к еще большему снижению и без того микроскопического уровня доверия украинцев к правительству и СМИ, анализирует автор на страницах The Washington Post.

Кроме того, не факт, что иностранные дипломаты, которые бросились выражать соболезнования, также простят украинскую власть, ведь пока никто не объяснил, почему не нашлось менее провокационного способа поймать преступника, продолжает писательница.

Эта история еще не закончилась: еще расскажут про наемного убийцу, детали сюжета, сформируется реакция украинской общественности. Но когда будут заполняться пробелы, будьте внимательны, потому что это показательный случай. Вот что будет, если вы захотите потроллить россиян, используя российские методы. И вот высокая цена, которую вы можете заплатить,

– предостерегает Эпплбаум.

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