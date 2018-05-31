Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на "воскрешение" Бабченко
30 мая украинское медиа-пространство штормило: новость об "убийстве" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве накануне вечером шокировала. Но не успело общество оправиться, как в этот же день он предстал перед телекамерами живым и невредимым.
Факт "воскрешения" Бабченко спровоцировал реакцию еще более бурную, чем его смерть. И не только в Украине и России, но и за рубежом. Западные СМИ сейчас дают противоречивые оценки інсценировке убийства журналиста-военкора и его последствий, зато российские пропагандисты обрадовались невероятному возвращению к жизни Бабченко.
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За последние 24 часа оппозиция в Москве и критики Путина в Киеве пережили невиданную палитру эмоций: от скорби в связи со смертью Аркадия Бабченко, гнева в адрес его убийц к внезапной радости. Однако самым сильным оказалось чувство смятения,
– журналист немецкого издания Die Welt Павел Локшин точно описал впечатления от эпопеи с Бабченко.
Сюжет даже лучше, чем в шпионских фильмах
"События набрали оборотов, достойных Голливуда: 30 мая украинская власть объявила на пресс-конференции, что российский журналист Аркадий Бабченко, который считался погибшим, жив. Вечером 29 мая появилась информация, что его застрелили в своем доме, и указали на Кремль как на предполагаемого виновника его смерти", – напоминает ход ситуации La Vanguardia.
Новость об инсценировке смерти Бабченко появилась на обложках многих мировых СМИ. Например, британский таблоид The Sun выпустил свежий номер с подписью "Ты живешь только дважды" и сфабрикованной фотографией "трупа" Бабченко с тремя пулевыми ранениями на спине
На самом деле речь шла о тайной операции СБУ по задержанию гражданина Г., завербованного российскими властями для осуществления "террористических актов", в частности, по информации украинских спецслужб, эта особа наняла киллера для ликвидации Бабченко.
Операция была настолько секретной, что об истинном ходе событий не было абсолютно ничего известно до самого финала пресс-конференции, когда, почти с иронией, перед журналистами появился Бабченко – на удивление всей страны,
– говорится в статье.
Глава СБУ Василий Грицак на брифинге делал вид, что Бабченко мертв, пока не заявил, что вместо соболезнований родственникам хочет поздравить журналиста с его "третьим днем рождения".
Вместо слов сочувствия родным "погибшего" Бабченко, глава СБУ Грицак представил живого журналиста
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"Официальный Киев считает, что Россия хотела совершить убийство во время финала Лиги Чемпионов, который проходил в минувшее воскресенье в украинской столице, поскольку российские СМИ предполагали, что во время финала возможен теракт", – добавляет автор публикации.
Сам Бабченко попросил прощения у своей жены и родных, уточнив, что "подставу" готовили два месяца.
Я свою работу выполнил. Я пока еще живой,
– сыронизировал военкор.
Реакция коллег Бабченко с канала ATR на его "воскрешение": смотрите эмоциональное видео
Ukraine outsmarted Putin AND in the process captured both the hitman and the person who ordered the attack on Babchenko.— Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) 30 травня 2018 р.
Тем временем Гарри Каспаров, чемпион мира по шахматам и активный критик режима Путина абсолютно положительно оценил выходку относительно поддельного убийства Бабченко в Киеве. Выступая на ежегодном "Форуме свободы" в Осло, шахматист сказал, что украинская спецоперация впервые ознаменовала, что инструменты Путина относительно распространения "поддельных новостей были использованы против него же", пишет The Atlantic.
Он описал инсценировку "смерти" журналиста как, "пожалуй, самую успешную операцию в постсоветском пространстве", и пошутил, что "люди, которые воскресли, сделали немало больших дел", цитирует издание слова Каспарова.
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Дело стоит свеч?
The New York Times в редакционной статье высказывает сомнение относительно пользы от ситуации вокруг Бабченко для Украины, однако, по мнению издания, Кремль абсолютно точно использует этот обман против всех, кто якобы пытается "очернить Россию".
Нет практически никаких шансов на то, что Россия признает любой заговор против Бабченко, атаку на Сергея Скрипаля в Британии или свое участие в уничтожении пассажирского самолета МН17. Что Россия получает от этого – другой вопрос. Кремль может врать своим гражданам, но за рубежом его притворное возмущение вызывает все меньше доверия,
– подчеркивает NYT.
Под большое сомнение успех операции СБУ ставит и лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум. Хоть цель инсценировки убийства Бабченко и была благородной, но избранное средство приведет к еще большему снижению и без того микроскопического уровня доверия украинцев к правительству и СМИ, анализирует автор на страницах The Washington Post.
Кроме того, не факт, что иностранные дипломаты, которые бросились выражать соболезнования, также простят украинскую власть, ведь пока никто не объяснил, почему не нашлось менее провокационного способа поймать преступника, продолжает писательница.
Эта история еще не закончилась: еще расскажут про наемного убийцу, детали сюжета, сформируется реакция украинской общественности. Но когда будут заполняться пробелы, будьте внимательны, потому что это показательный случай. Вот что будет, если вы захотите потроллить россиян, используя российские методы. И вот высокая цена, которую вы можете заплатить,
– предостерегает Эпплбаум.
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