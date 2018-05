Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на "воскрешение" Бабченко

Факт "воскрешения" Бабченко спровоцировал реакцию еще более бурную, чем его смерть. И не только в Украине и России, но и за рубежом. Западные СМИ сейчас дают противоречивые оценки інсценировке убийства журналиста-военкора и его последствий, зато российские пропагандисты обрадовались невероятному возвращению к жизни Бабченко.

Читайте также: Воскрешение Аркадия Бабченко: как инсценировали "убийство" журналиста и почему это важно

За последние 24 часа оппозиция в Москве и критики Путина в Киеве пережили невиданную палитру эмоций: от скорби в связи со смертью Аркадия Бабченко, гнева в адрес его убийц к внезапной радости. Однако самым сильным оказалось чувство смятения,

– журналист немецкого издания Die Welt Павел Локшин точно описал впечатления от эпопеи с Бабченко.

"События набрали оборотов, достойных Голливуда: 30 мая украинская власть объявила на пресс-конференции, что российский журналист Аркадий Бабченко, который считался погибшим, жив. Вечером 29 мая появилась информация, что его застрелили в своем доме, и указали на Кремль как на предполагаемого виновника его смерти", – напоминает ход ситуации La Vanguardia.



Новость об инсценировке смерти Бабченко появилась на обложках многих мировых СМИ. Например, британский таблоид The Sun выпустил свежий номер с подписью "Ты живешь только дважды" и сфабрикованной фотографией "трупа" Бабченко с тремя пулевыми ранениями на спине

На самом деле речь шла о тайной операции СБУ по задержанию гражданина Г., завербованного российскими властями для осуществления "террористических актов", в частности, по информации украинских спецслужб, эта особа наняла киллера для ликвидации Бабченко.

Операция была настолько секретной, что об истинном ходе событий не было абсолютно ничего известно до самого финала пресс-конференции, когда, почти с иронией, перед журналистами появился Бабченко – на удивление всей страны,

– говорится в статье.

Глава СБУ Василий Грицак на брифинге делал вид, что Бабченко мертв, пока не заявил, что вместо соболезнований родственникам хочет поздравить журналиста с его "третьим днем рождения".



Вместо слов сочувствия родным "погибшего" Бабченко, глава СБУ Грицак представил живого журналиста

Читайте также: Инсценировка убийства Бабченко: подробности операции от СБУ

"Официальный Киев считает, что Россия хотела совершить убийство во время финала Лиги Чемпионов, который проходил в минувшее воскресенье в украинской столице, поскольку российские СМИ предполагали, что во время финала возможен теракт", – добавляет автор публикации.

Сам Бабченко попросил прощения у своей жены и родных, уточнив, что "подставу" готовили два месяца.

Я свою работу выполнил. Я пока еще живой,

– сыронизировал военкор.

Реакция коллег Бабченко с канала ATR на его "воскрешение": смотрите эмоциональное видео

Ukraine outsmarted Putin AND in the process captured both the hitman and the person who ordered the attack on Babchenko.