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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

"В историю заложили пропагандистский эффект": реакция Москвы на фальшивое "убийство" Бабченко

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В российском МИД прокомментировали фальшивое
В российском МИД прокомментировали фальшивое "убийство" Бабченко / news-front.info

Спикер российского МИД Мария Захарова бурно отреагировала на спецоперацию СБУ с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко. Она отметила, что в эту историю специально заложили пропагандистский эффект.

Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

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То, что Бабченко живой – лучшая новость. Всегда бы так. Жаль только, что в других случаях такого маскарада не произошло,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, пресс-секретарь российского МИД заявила, что в историю "заложили пропагандистский эффект".

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Однако эта информация оказалась имитацией СБУ для задержания реального организатора преступления.

Кто такой Аркадий Бабченко?Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследований. Сначала переехал в Прагу, позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.

Теги: Новости политики Новости России "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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