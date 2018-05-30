"В историю заложили пропагандистский эффект": реакция Москвы на фальшивое "убийство" Бабченко

Спикер российского МИД Мария Захарова бурно отреагировала на спецоперацию СБУ с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко. Она отметила, что в эту историю специально заложили пропагандистский эффект.

Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

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То, что Бабченко живой – лучшая новость. Всегда бы так. Жаль только, что в других случаях такого маскарада не произошло,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, пресс-секретарь российского МИД заявила, что в историю "заложили пропагандистский эффект".

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина. Однако эта информация оказалась имитацией СБУ для задержания реального организатора преступления.

Кто такой Аркадий Бабченко?Популярный оппозиционный российский журналист. В феврале 2017 года выехал из России из-за преследований. Сначала переехал в Прагу, позже – в Украину. С октября 2017 работал ведущим на телеканале ATR.