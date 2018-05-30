"В історію заклали пропагандистський ефект": реакція Москви на фальшиве "вбивство" Бабченка

Речниця російського МЗС Марія Захарова бурхливо відреагувала на спецоперацію СБУ з інсценуванням вбивства журналіста Аркадія Бабченка. Вона зазначила, що в цій історії спеціально заклали пропагандистський ефект.

Про це Захарова написала на своїй сторінці у Facebook.

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Те, що Бабченко живий – найкраща новина. Завжди би так. Шкода лишень, що в інших випадках не такий маскарад не відбувся,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, речниця російського МЗС заявила, що в історію "заклали пропагандистський ефект".

Нагадаємо, ввечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. Невідомий нібито кілька разів вистрелив йому у спину, коли журналіст повертався додому з магазину. Проте ця інформація виявилася імітацією СБУ задля затримання реального організатора злочину.

Хто такий Аркадій Бабченко? Популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. З жовтня 2017 працював ведучим на телеканалі ATR.