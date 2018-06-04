Марина Порошенко пообіймалась з королевою Іспанії: говорили про інклюзивну освіту
Вперше за 22 роки Президент України перебуває з офіційним візитом в Іспанії.
4 червня подружжя Порошенків зустрілось з королівською родиною.
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У своєму Twitter Порошенко опублікував фото із зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI.
Натомість Марина Порошенко мала зустріч з королевою Іспанії Летісією.
На фото, які поширила прес-служба глави держави, видно, як перша леді обіймається та довірливо тримається за руки з іспанською королівською особою.
Марина зустрілася з Королевою Іспанії Летісією та обговорила питання інклюзивної освіти та захисту прав дітей з інвалідністю. Під час розмови також піднімали питання толерантності та гуманності сучасного суспільства,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 2-4 червня Петро Порошенко перебуває з першим офіційним візитом в Іспанії.
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