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Марина Порошенко пообіймалась з королевою Іспанії: говорили про інклюзивну освіту

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Марина Порошенко та королева Іспанії Летісія
Марина Порошенко та королева Іспанії Летісія / Прес-служба Петра Порошенка

Вперше за 22 роки Президент України перебуває з офіційним візитом в Іспанії.

4 червня подружжя Порошенків зустрілось з королівською родиною.

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У своєму Twitter Порошенко опублікував фото із зустрічі з королем Іспанії Феліпе VI.

Натомість Марина Порошенко мала зустріч з королевою Іспанії Летісією.

На фото, які поширила прес-служба глави держави, видно, як перша леді обіймається та довірливо тримається за руки з іспанською королівською особою.

Марина зустрілася з Королевою Іспанії Летісією та обговорила питання інклюзивної освіти та захисту прав дітей з інвалідністю. Під час розмови також піднімали питання толерантності та гуманності сучасного суспільства,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2-4 червня Петро Порошенко перебуває з першим офіційним візитом в Іспанії.

Теги: Освіта Новини України Новини політики Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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