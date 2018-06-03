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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Україна підпише нову угоду про соціальне забезпечення українців в Іспанії, – Порошенко

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Петро Порошенко
Петро Порошенко / Фото із соцмереж

Нова угода про соціальне забезпечення, яка допоможе зняти проблемні питання у сфері захисту українців в Іспанії, найближчим часом буде підписана між Україною та Іспанією.

Про це в Кафедральному соборі Мадрида заявив Президент України Петро Порошенко, під час офіційної поїздки до Іспанії. 

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"Мій візит до Іспанії – перший офіційний візит президента України за останні 22 роки. Ми завершуємо роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення на заміну попередній 1996 року. Це дозволить зняти проблемні питання у соціальній сфері захисту українців в Іспанії", – зазначив Порошенко.
 

 

Теги: Новини політики Петро Порошенко Законодавство
Джерело: 24 Канал
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