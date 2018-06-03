Україна підпише нову угоду про соціальне забезпечення українців в Іспанії, – Порошенко

Нова угода про соціальне забезпечення, яка допоможе зняти проблемні питання у сфері захисту українців в Іспанії, найближчим часом буде підписана між Україною та Іспанією.

Про це в Кафедральному соборі Мадрида заявив Президент України Петро Порошенко, під час офіційної поїздки до Іспанії.

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"Мій візит до Іспанії – перший офіційний візит президента України за останні 22 роки. Ми завершуємо роботу над двосторонньою угодою про соціальне забезпечення на заміну попередній 1996 року. Це дозволить зняти проблемні питання у соціальній сфері захисту українців в Іспанії", – зазначив Порошенко.

