Украина подпишет новое соглашение о социальном обеспечении украинцев в Испании, – Порошенко

Новое соглашение о социальном обеспечении, которая поможет снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в Испании, в ближайшее время будет подписано между Украиной и Испанией.

Об этом в Кафедральном соборе Мадрида заявил Президент Украины Петр Порошенко, во время официальной поездки в Испанию.

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"Мой визит в Испанию – первый официальный визит президента Украины за последние 22 года. Мы завершаем работу над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущей 1996 года. Это позволит снять проблемные вопросы в социальной сфере защиты украинцев в Испании", – отметил Порошенко.