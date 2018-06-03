Украина подпишет новое соглашение о социальном обеспечении украинцев в Испании, – Порошенко
Новое соглашение о социальном обеспечении, которая поможет снять проблемные вопросы в сфере защиты украинцев в Испании, в ближайшее время будет подписано между Украиной и Испанией.
Об этом в Кафедральном соборе Мадрида заявил Президент Украины Петр Порошенко, во время официальной поездки в Испанию.
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"Мой визит в Испанию – первый официальный визит президента Украины за последние 22 года. Мы завершаем работу над двусторонним соглашением о социальном обеспечении на замену предыдущей 1996 года. Это позволит снять проблемные вопросы в социальной сфере защиты украинцев в Испании", – отметил Порошенко.
Источник: 24 Канал
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