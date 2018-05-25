Порошенко назвав термін, коли розраховує на прийняття закону про Антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко висловив упевненість, що закон про Антикорупційний суд Верховна Рада ухвалить у червні.

Про це він заявив під час засідання Національної інвестиційної ради 25 травня у Києві.

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Порошенко запевнив, що одразу після того, як Рада ухвалить відповідний закон, він його підпише.

У червні Україна повинна проголосувати, і я повинен підписати цей важливий законопроект. Він важливий не для МВФ, він важливий не для наших міжнародних партнерів – він в першу чергу важливий для України, для тієї довіри, яку ми завоювали в світі,

– наголосив Президент.

За його словами, остаточна версія законопроекту "буде узгоджена, в тому числі і з іноземними партнерами" України.

"Ми повинні знайти достатньо сил, депутати повинні підтримати законопроект", – підсумував Порошенко.

Під час пленарного засідання 24 травня народні депутати розглянули 1273 правки з 1927 законопроекту №7440 про Вищий антикорупційний суд. Раніше стало відомо, що цей важливий закон можуть ухвалити без правок Венеціанської комісії.