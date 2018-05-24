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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ НОВИНИ ЧЕРКАС ОЛЕГ СЕНЦОВ
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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ НОВИНИ ЧЕРКАС ОЛЕГ СЕНЦОВ

Закон про Антикорупційний суд можуть ухвалити без правок Венеційської комісії: причини

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Напередодні депутати пообіцяли започаткувати створення Антикорупційного суду вже 24 травня. Однак, до документу є 2000 правок. І з них розглянули лише половину. Отож, ухвалення закону нардепи переносять на наступний тиждень. І виявляється, не через брак часу. Якщо так піде далі, закон ухвалять без врахування зауважень "венеційки".

Ухвалити закон 24 травня на початку тижня обіцяв голова парламенту. Однак, вже до перерви стало зрозуміло, що Антикорупційний суд не створять. Депутати ставлять на голосування кожну з 2000 правок, і всі провалюють. 

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Навіть ті, які рекомендує їм комітет, аби текст набув схваленого Венеційською комісією вигляду.

Зараз в залі починають системно валити ці правки, повертаючи закон до першої редакції, і порушуючи вимоги Венеційської комісії,
– прокоментував нардеп від БПП Мустафа Найєм.

Позафракційний народний депутат Віктор Чумак також вважає, що цей закон не буде прийнятий в нормальній редакції, а буде в редакції президента.
У залі навіть фізично немає голосів, аби бодай щось ухвалити. Однак, у президентській фракції заспокоюють: за старою схемою проголосують все, як треба.

Перед голосуванням за закон, ті правки, які є принциповими на думку комітету, будуть ще раз поставлені на голосування, коли вже буде реальна концентрація людей в залі. Тут нема жодних проблем, це технічне питання,
– запевнив нардеп від БПП Олексій Гончаренко.

Та депутати все одно розглянуть всі поправки. І це не просто виконання регламенту. Як сказав голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, – "це спосіб знайти час президенту, щоб він нарешті визначився зі створенням Антикорупційного суду".

Адміністрації президента цей час потрібен, адже перемовини з "венеційкою" та МВФ щодо найголовнішої правки, ролі міжнародної громадської ради в доборі суддів, ще тривають. В БПП продовжують наполягати надати вирішальну роль експертам – це неконституційно. Хоч вони єдині, хто в парламенті так вважає. Всі інші, хто голосувати за суд збирається, вимогу міжнародників вважають законною. А опір БПП пояснюють інакше.

Бажання клептократів зберегти своє суверенне право грабувати країну,
– додав Віктор Чумак.

В БПП також кажуть, що вони голосувати вже готові. А затягує процес опозиція. Джерела в керівництві парламенту підтверджують, що непленарний тиждень обидві сторони збираються використати аби переконати одне-одного.

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Опозиційні фракції та громадські активісти вважають, що політично незалежним суд буде тільки, якщо вирішальне слово на конкурсі матимуть міжнародні експерти. Саме цього від України вимагають в МВФ. Закон з урахуванням всіх зауважень венеційської комісії, до слова, одна з умов отримання Україною чергового траншу. 

Автор: Анна Калюжна, Анастасія Кримова
Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Блок Петра Порошенка Антикорупційний суд Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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