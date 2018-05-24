Закон об Антикоррупционном суде могут принять без поправок Венецианской комиссии: причины

Накануне депутаты пообещали начать создание Антикоррупционного суда уже 24 мая. Однако, к документу есть 2000 правок. И из них рассмотрели только половину. Итак, принятие закона нардепы переносят на следующую неделю. И оказывается, не из-за нехватки времени. Если так пойдет дальше, закон примут без учета замечаний Венецианской комиссии.

Принять закон 24 мая в начале недели обещал председатель парламента. Однако, уже к перерыву стало понятно, что Антикоррупционный суд не создадут. Депутаты ставят на голосование каждую из 2000 правок, и все проваливают.

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Даже те, которые рекомендует им комитет, чтобы текст приобрел одобренного Венецианской комиссией вида.

Сейчас в зале начинают системно валить эти правки, возвращая закон в первой редакции, и нарушая требования Венецианской комиссии,

– прокомментировал нардеп от БПП Мустафа Найем.

Внефракционный народный депутат Виктор Чумак также считает, что этот закон не будет принят в нормальной редакции, а в редакции президента.

В зале даже физически нет голосов, чтобы хоть что-то принять. Однако, в президентской фракции успокаивают: по старой схеме проголосуют все, как надо.

Перед голосованием за закон, те правки, которые являются принципиальными по мнению комитета, будут еще раз поставленные на голосование, когда уже будет реальная концентрация людей в зале. Здесь нет никаких проблем, это технический вопрос,

– заверил нардеп от БПП Алексей Гончаренко.

Но депутаты все равно рассмотрят все поправки. И это не просто выполнение регламента. Как сказал председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, – "это способ найти время президенту, чтобы он наконец определился с созданием Антикоррупционного суда".

Администрации президента это время нужно, ведь переговоры с Венецианской комиссией и МВФ относительно главной правки, роли международного общественного совета в подборе судей, еще продолжаются. В БПП продолжают настаивать оказать решающую роль экспертам – это неконституционно. Хотя они единственные, кто в парламенте так считает. Все остальные, кто собирается голосовать за суд , требование международников считают законымй. А сопротивление БПП объясняют иначе.

Желание клептократов сохранить свое суверенное право грабить страну,

– добавил Виктор Чумак.

В БПП говорят, что они голосовать уже готовы. А оппозиция затягивает процесс. Источники в руководстве парламента подтверждают, чтонепленарную неделю обе стороны собираются использовать, чтобы убедить друг-друга.

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Оппозиционные фракции и общественные активисты считают, что политически независимым суд будет только, если решающее слово на конкурсе будут иметь международные эксперты. Именно этого от Украины требуют в МВФ. Закон с учетом всех замечаний Венецианской комиссии, к слову, одно из условий получения Украиной очередного транша.