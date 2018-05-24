02:04
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
25°C 14°C
  • суббота
    21°C 13°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ НОВОСТИ ЧЕРКАСС ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Перегруженные
ЦРУ
09:12, 23 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД САНКЦИИ НОВОСТИ ЧЕРКАСС ОЛЕГ СЕНЦОВ

Закон об Антикоррупционном суде могут принять без поправок Венецианской комиссии: причины

43 Читати новину українською

Накануне депутаты пообещали начать создание Антикоррупционного суда уже 24 мая. Однако, к документу есть 2000 правок. И из них рассмотрели только половину. Итак, принятие закона нардепы переносят на следующую неделю. И оказывается, не из-за нехватки времени. Если так пойдет дальше, закон примут без учета замечаний Венецианской комиссии.

Принять закон 24 мая в начале недели обещал председатель парламента. Однако, уже к перерыву стало понятно, что Антикоррупционный суд не создадут. Депутаты ставят на голосование каждую из 2000 правок, и все проваливают.

Читайте также: Депутаты рассказали, что думают об Антикоррупционном суде: эксклюзивные интервью

Даже те, которые рекомендует им комитет, чтобы текст приобрел одобренного Венецианской комиссией вида.

Сейчас в зале начинают системно валить эти правки, возвращая закон в первой редакции, и нарушая требования Венецианской комиссии,
– прокомментировал нардеп от БПП Мустафа Найем.

Внефракционный народный депутат Виктор Чумак также считает, что этот закон не будет принят в нормальной редакции, а в редакции президента.
В зале даже физически нет голосов, чтобы хоть что-то принять. Однако, в президентской фракции успокаивают: по старой схеме проголосуют все, как надо.

Перед голосованием за закон, те правки, которые являются принципиальными по мнению комитета, будут еще раз поставленные на голосование, когда уже будет реальная концентрация людей в зале. Здесь нет никаких проблем, это технический вопрос,
– заверил нардеп от БПП Алексей Гончаренко.

Но депутаты все равно рассмотрят все поправки. И это не просто выполнение регламента. Как сказал председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, – "это способ найти время президенту, чтобы он наконец определился с созданием Антикоррупционного суда".

Администрации президента это время нужно, ведь переговоры с Венецианской комиссией и МВФ относительно главной правки, роли международного общественного совета в подборе судей, еще продолжаются. В БПП продолжают настаивать оказать решающую роль экспертам – это неконституционно. Хотя они единственные, кто в парламенте так считает. Все остальные, кто собирается голосовать за суд , требование международников считают законымй. А сопротивление БПП объясняют иначе.

Желание клептократов сохранить свое суверенное право грабить страну,
– добавил Виктор Чумак.

В БПП говорят, что они голосовать уже готовы. А оппозиция затягивает процесс. Источники в руководстве парламента подтверждают, чтонепленарную неделю обе стороны собираются использовать, чтобы убедить друг-друга.

Читайте также: Об антикоррупционном суде как назревшем выходе из кризисного положения

Оппозиционные фракции и общественные активисты считают, что политически независимым суд будет только, если решающее слово на конкурсе будут иметь международные эксперты. Именно этого от Украины требуют в МВФ. Закон с учетом всех замечаний Венецианской комиссии, к слову, одно из условий получения Украиной очередного транша.

Автор: Анна Калюжная, Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Блок Петра Порошенко Самопомич Антикоррупционный суд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 24 мая: убийство депутата Гуры, новые данные о сбитии
24 мая, 23:30 Главные новости 24 мая: убийство депутата Гуры, новые данные о сбитии "Боинга" на Донбассе
111
Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
24 мая, 23:00 Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
Дмитро Гнап 83
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
24 мая, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 428
24 мая, 21:00 "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
Сергій Фурса 204
Санкции СНБО против российских СМИ: о чем идет речь и почему это важно
24 мая, 20:02 Санкции СНБО против российских СМИ: о чем идет речь и почему это важно
Євгенія Мазур 324
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук