Новое правительство Испании будет поддерживать европейские стремления Украины, – Порошенко

Предыдущее правительство Испании решительно поддержало Украину в ее борьбе с агрессией России. Новый премьер-министр Испании Педро Санчес будет продолжать политику своего предшественника Мариано Рахоя относительно Украины.

Об этом в интервью El Pais рассказал Петр Порошенко.

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Глава украинского государства во время первого за 22 года официального визита в Испанию обсудил с Санчесом такие вопросы, как "поддержка Испанией европейских стремлений Украины" и "поддержание единства Украины в противовес действиям России", говорится в публикации.

Мы уверены, что Испания и все другие страны ЕС по-прежнему будут поддерживать нашу просьбу о выводе войск и российской артиллерии с востока Украины и освобождение пленных. Мы не можем игнорировать эти агрессивные действия. Несколько дней назад закончилось наше расследование сбитого лайнера MH17 в 2014 году, во время которого мы получили доказательства того, что это Россия сбила самолет, убив 298 человек,

– заявил Порошенко для испанского издания.

Президент Украины также прокомментировал спецоперацию СБУ по инсценировке убийства Аркадия Бабченко с целью задержания заказчика и исполнителя потенциального покушения на жизнь российского журналиста. Действия украинских правоохранителей раскритиковали на Западе, отмечает газета.

"Целью его убийства была дестабилизация Украины. Демонстрация того, что украинская власть не может контролировать ситуацию в своей стране. Наши спецслужбы раскрыли эту информацию и продемонстрировали, что да, мы противодействуем этому убийце, они арестовали виновника и в ближайшем будущем продемонстрируют, откуда они ( исполнители и заказчики убийства Бабченко – "24") получили деньги, приказы, списки журналистов, которые подлежат уничтожению. Если мы хотим защитить свободу прессы, журналистов, мы должны применять и такие методы", – высказался глава Украины.

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Напомним, 2-4 июня Петр Порошенко находился с первым официальным визитом в Испании.