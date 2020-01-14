В Испании произошел взрыв на нефтехимическом заводе, есть погибший: видео

В испанской провинции Таррагона произошел взрыв на нефтехимическом заводе, который вызвал пожар. Пострадали по меньшей мере 6 человек, один человек погиб.

Мощный взрыв на заводе между Ла Канонджа и Бонавишта произошел вечером 14 января, сообщает El Mundo.

Обратите внимание: В Киеве снова прорвало трубу с кипятком: залило улицу на Шулявке – фото

Шесть человек получили тяжелые ожоги, их госпитализировали. Один человек погиб,

– говорится в сообщении.

Власти рекомендовали жителям близлежащих районов оставаться в домах и не открывать двери и окна. Придерживаться таких норм безопасности нужно до тех пор, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.

Сейчас власть отрицает выброс в воздух токсичных веществ. И причины взрыва и возможные последствия для завода до сих пор неизвестны.

На место событий направили все доступные полицейские патрули и пожарных. В районе происшествия приостановлено движение поездов, а также ограничили движение на автодорогах.

В Испании горит нефтехимический завод: видео

Breaking: Multiple injuries reported after an explosion at a chemical factory in Tarragona, Spain. pic.twitter.com/ImEfaETQxq — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 14 січня 2020 р.

Что известно о заводе, на котором произошел взрыв?

Это единственный в Испании производитель этиленоксида – химического соединения, используемого для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов. Также на заводе производят гликоль – один из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.