В Испании произошел взрыв на нефтехимическом заводе, есть погибший: видео
В испанской провинции Таррагона произошел взрыв на нефтехимическом заводе, который вызвал пожар. Пострадали по меньшей мере 6 человек, один человек погиб.
Мощный взрыв на заводе между Ла Канонджа и Бонавишта произошел вечером 14 января, сообщает El Mundo.
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Шесть человек получили тяжелые ожоги, их госпитализировали. Один человек погиб,
– говорится в сообщении.
Власти рекомендовали жителям близлежащих районов оставаться в домах и не открывать двери и окна. Придерживаться таких норм безопасности нужно до тех пор, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.
Сейчас власть отрицает выброс в воздух токсичных веществ. И причины взрыва и возможные последствия для завода до сих пор неизвестны.
На место событий направили все доступные полицейские патрули и пожарных. В районе происшествия приостановлено движение поездов, а также ограничили движение на автодорогах.
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Что известно о заводе, на котором произошел взрыв?
Это единственный в Испании производитель этиленоксида – химического соединения, используемого для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов. Также на заводе производят гликоль – один из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.