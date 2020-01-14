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      В Испании произошел взрыв на нефтехимическом заводе, есть погибший: видео

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      В Испании произошел взрыв на заводе, 1 погибший / rbc.ua

      В испанской провинции Таррагона произошел взрыв на нефтехимическом заводе, который вызвал пожар. Пострадали по меньшей мере 6 человек, один человек погиб.

      Мощный взрыв на заводе между Ла Канонджа и Бонавишта произошел вечером 14 января, сообщает El Mundo.

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      Шесть человек получили тяжелые ожоги, их госпитализировали. Один человек погиб,
      – говорится в сообщении.

      Власти рекомендовали жителям близлежащих районов оставаться в домах и не открывать двери и окна. Придерживаться таких норм безопасности нужно до тех пор, пока не будут получены сведения о причинах и последствиях взрыва.

      Сейчас власть отрицает выброс в воздух токсичных веществ. И причины взрыва и возможные последствия для завода до сих пор неизвестны.

      На место событий направили все доступные полицейские патрули и пожарных. В районе происшествия приостановлено движение поездов, а также ограничили движение на автодорогах.

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      Что известно о заводе, на котором произошел взрыв?
      Это единственный в Испании производитель этиленоксида – химического соединения, используемого для изготовления моющих средств, растворителей и других продуктов. Также на заводе производят гликоль – один из основных сырьевых материалов в производстве пластмассы.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Чрезвычайное происшествие Канада Пожар Взрыв Жертвы
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