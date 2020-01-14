В Іспанії стався вибух на нафтохімічному заводі, є загиблий: відео

В іспанській провінції Таррагона стався вибух на нафтохімічному заводі, який спричинив пожежу. Постраждали щонайменше 6 людей, один чоловік загинув.

Потужний вибух на заводі між Ла Канонджа і Бонавишта стався ввечері 14 січня, повідомляє El Mundo.

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Шестеро людей зазнали тяжких опіків, їх госпіталізували. Один чоловік загинув,

– йдеться в повідомленні.

Влада рекомендувала жителям прилеглих районів залишатися в будинках і не відкривати двері та вікна. Дотримуватися таких норм безпеки потрібно доти, поки не будуть отримані відомості про причини і наслідки вибуху.

Наразі влада заперечує викид у повітря токсичних речовин. Та причини вибуху і можливі наслідки для заводу досі невідомі.

На місце подій спрямували всі доступні поліцейські патрулі та пожежників. У районі події призупинили рух поїздів, а також обмежили рух на автошляхах.

Одну із будівель було зруйновано вибухом. Пожежу вдалося локалізувати.

В Іспанії горить нафтохімічний завод: відео

Breaking: Multiple injuries reported after an explosion at a chemical factory in Tarragona, Spain. pic.twitter.com/ImEfaETQxq — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 14 січня 2020 р.

Що відомо про завод, на якому стався вибух? Це єдиний в Іспанії виробник етиленоксиду – хімічної сполуки, що використовується для виготовлення мийних засобів, розчинників та інших продуктів. Також на заводі виробляють гліколь – один із основних сировинних матеріалів у виробництві пластмаси.