В Іспанії стався вибух на нафтохімічному заводі, є загиблий: відео
В іспанській провінції Таррагона стався вибух на нафтохімічному заводі, який спричинив пожежу. Постраждали щонайменше 6 людей, один чоловік загинув.
Потужний вибух на заводі між Ла Канонджа і Бонавишта стався ввечері 14 січня, повідомляє El Mundo.
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Шестеро людей зазнали тяжких опіків, їх госпіталізували. Один чоловік загинув,
– йдеться в повідомленні.
Влада рекомендувала жителям прилеглих районів залишатися в будинках і не відкривати двері та вікна. Дотримуватися таких норм безпеки потрібно доти, поки не будуть отримані відомості про причини і наслідки вибуху.
Наразі влада заперечує викид у повітря токсичних речовин. Та причини вибуху і можливі наслідки для заводу досі невідомі.
На місце подій спрямували всі доступні поліцейські патрулі та пожежників. У районі події призупинили рух поїздів, а також обмежили рух на автошляхах.
Одну із будівель було зруйновано вибухом. Пожежу вдалося локалізувати.
В Іспанії горить нафтохімічний завод: відео
Що відомо про завод, на якому стався вибух? Це єдиний в Іспанії виробник етиленоксиду – хімічної сполуки, що використовується для виготовлення мийних засобів, розчинників та інших продуктів. Також на заводі виробляють гліколь – один із основних сировинних матеріалів у виробництві пластмаси.