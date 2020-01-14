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      В Іспанії стався вибух на нафтохімічному заводі, є загиблий: відео

      211 Читать новость на русском
      В Іспанії стався вибух на заводі, 1 загиблий / rbc.ua

      В іспанській провінції Таррагона стався вибух на нафтохімічному заводі, який спричинив пожежу. Постраждали щонайменше 6 людей, один чоловік загинув.

      Потужний вибух на заводі між Ла Канонджа і Бонавишта стався ввечері 14 січня, повідомляє El Mundo.

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      Шестеро людей зазнали тяжких опіків, їх госпіталізували. Один чоловік загинув,
      – йдеться в повідомленні. 

      Влада рекомендувала жителям прилеглих районів залишатися в будинках і не відкривати двері та вікна. Дотримуватися таких норм безпеки потрібно доти, поки не будуть отримані відомості про причини і наслідки вибуху.

      Наразі влада заперечує викид у повітря токсичних речовин. Та причини вибуху і можливі наслідки для заводу досі невідомі.

      На місце подій спрямували всі доступні поліцейські патрулі та пожежників. У районі події призупинили рух поїздів, а також обмежили рух на автошляхах.

      Одну із будівель було зруйновано вибухом. Пожежу вдалося локалізувати.

      В Іспанії горить нафтохімічний завод: відео

      Що відомо про завод, на якому стався вибух? Це єдиний в Іспанії виробник етиленоксиду – хімічної сполуки, що використовується для виготовлення мийних засобів, розчинників та інших продуктів. Також на заводі виробляють гліколь  один із основних сировинних матеріалів у виробництві пластмаси.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Надзвичайні ситуації Канада Пожежа Вибух Жертви
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