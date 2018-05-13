В Испании разбился самолет: есть жертвы

В испанской провинции Таррагона, которая входит в состав автономной области Каталония, потерпел катастрофу легкомоторный самолет. В аварии погибли трое людей.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Издание уточнило, что самолет упал между городами Винебре и Флиш.

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Воздушное судно вылетело из аэропорта города Кашкайш в Португалии и направлялось в аэропорт Реус в Таррагоне.

Отметим, что на месте авиакатастрофы вспыхнул пожар площадью около 150 квадратных метров, однако пламя было оперативо ликвидировано.

Причины падения самолета и личности погибших устанавливаются.



Место авиакататсрофы в Испании