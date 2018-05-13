В Іспанії розбився літак: є жертви
В іспанській провінції Таррагона, що входить до складу автономної області Каталонія, зазнав катастрофи легкомоторний літак. В аварії загинули троє людей.
Про це повідомляє La Vanguardia.
Видання уточнило що літак впав між містами Вінебре і Фліш.
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Повітряне судно вилетіло з аеропорту міста Кашкайш у Португалії та прямувало в аеропорт Реус у Таррагоні.
Зазначимо, що на місці авіакатастрофи спалахнула пожежа площею близько 150 квадратних метрів, проте полум’я було оперативо ліквідовано.
Причини падіння літака та особи загиблих встановлюються.
Місце авіакатасрофи в Іспанії
Джерело: 24 Канал
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