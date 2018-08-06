В Испании возросло число погибших из-за сильной жары

Из-за аномальной жары, которая царит в Испании, в стране увеличилось количество погибших до 5 человек.

Об этом сообщает La Vanguardia.

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В понедельник, 6 августа, стало известно о двух погибших в Таррагоне. В течение прошлой недели два человека погибли от жары в Мурсии, один – в Барселоне.

Температура в стране местами достигает выше 40 градусов. Кроме летальных исходов для людей, такая жара в Италии вызвала пожары.