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ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

В Испании возросло число погибших из-за сильной жары

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Человек освежается в Кордове
Человек освежается в Кордове / Rafa Alcaide / EFE

Из-за аномальной жары, которая царит в Испании, в стране увеличилось количество погибших до 5 человек.

Об этом сообщает La Vanguardia.

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В понедельник, 6 августа, стало известно о двух погибших в Таррагоне. В течение прошлой недели два человека погибли от жары в Мурсии, один – в Барселоне.

Температура в стране местами достигает выше 40 градусов. Кроме летальных исходов для людей, такая жара в Италии вызвала пожары.

Теги: Жертвы Погода
Источник: 24 Канал
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