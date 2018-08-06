В Іспанії зросла кількість загиблих через сильну спеку

Через аномальну спеку, яка панує в Іспанії, в країні збільшилась кількість загиблих до 5 чоловік.

Про це повідомляє La Vanguardia.

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У понеділок, 6 серпня, стало відомо про двох загиблих у Таррагоні. Протягом минулого тижня двоє людей загинули від спеки в Мурсії, один – у Барселоні.

Температура в країні подекуди сягає вище 40 градусів. Окрім летальних наслідків для людей, така спека в Італії спричинила пожежі.