В Испании вспыхнули масштабные лесные пожары: фото и видео

Север Испании охватили лесные пожары из-за малого количества осадков. Пожарные борются с около сотней отдельных лесных пожаров в северной части Астурии.

Распространению огня способствовали сильный ветер и сухая погода. На помощь 200 пожарным были вызваны также военные пожарные войска, сообщает The Local.

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Сообщения о пожарах поступили с примерно 30 из 78 муниципалитетов в северном регионе. Самые серьезные вспышки были зарегистрированы в Нарсеа, Сомьедо, Тинео и Альянде. Леса стали сухими и уязвимыми к пожарам из-за малого количества осадков.

Несколько линий электропередачи пострадали от пожаров, в результате чего в некоторых сельских районах Астурии прекратилось электроснабжение. Второстепенные дороги были закрыты из-за близости огня.

Todavia quedan focos activos a estas horas, de los incendios por #Llanes en #Asturias pic.twitter.com/SxBdurbmm8 — ???? (@kaos__21) March 4, 2019