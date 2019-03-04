В Испании вспыхнули масштабные лесные пожары: фото и видео
Север Испании охватили лесные пожары из-за малого количества осадков. Пожарные борются с около сотней отдельных лесных пожаров в северной части Астурии.
Распространению огня способствовали сильный ветер и сухая погода. На помощь 200 пожарным были вызваны также военные пожарные войска, сообщает The Local.
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Сообщения о пожарах поступили с примерно 30 из 78 муниципалитетов в северном регионе. Самые серьезные вспышки были зарегистрированы в Нарсеа, Сомьедо, Тинео и Альянде. Леса стали сухими и уязвимыми к пожарам из-за малого количества осадков.
Несколько линий электропередачи пострадали от пожаров, в результате чего в некоторых сельских районах Астурии прекратилось электроснабжение. Второстепенные дороги были закрыты из-за близости огня.