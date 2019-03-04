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      В Іспанії спалахнули масштабні лісові: фото та відео

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      Лісові пожежі в Іспанії
      Лісові пожежі в Іспанії / twitter.com/viditocho

      Північ Іспанії охопили лісові пожежі через малу кількість опадів. Пожежники боряться із близько сотнею окремих лісових пожеж в північній частині Астурії.

      Поширенню вогню сприяли сильний вітер і суха погода. На допомогу 200 пожежникам були викликані також військові пожежні війська, повідомляє The Local.

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      Повідомлення про пожежі надійшли із приблизно 30 із 78 муніципалітетів в північному регіоні. Найсерйозніші спалахи були зареєстровані в Нарсеа, Соміедо, Тінео і Алланді. Ліси стали сухими і вразливими до пожеж через малу кількість опадів.

      Кілька ліній електропередачі постраждали від пожеж, в результаті чого в деяких сільських районах Астурії припинилося електропостачання. Другорядні дороги були закриті через близькість вогню.

       

      blog_ava
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      Теги: Пожежа
      Джерело: 24 канал
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