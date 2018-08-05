В Испании задержали криминального авторитета из русской мафии

В испанской Марбелье местная полиция задержала трех воров в законе, одного из которых власти считают третьим человеком в иерархии так называемой русской мафии. Всем им предъявлено обвинение в подготовке убийства, подделке документов и участии в преступном сообществе.

Об этом сообщает информационное агентство РБК со ссылкой на испанские СМИ.

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Отмечается, что криминальные авторитеты собрались, чтобы обсудить убийство члена одного из преступных кланов-конкурентов, поскольку таким образом хотели продемонстрировать свою силу.

Правда, в итоге один из них попал в поле зрения правоохранительных органов, когда, находясь в Литве, пытался взять контроль над ситуацией в Испании после ареста в этой стране 129 членов "русской мафии".

Как утверждают правоохранители, он отдавал приказы и выступал арбитром между группировками, которые делили влияние.

Также испанские полицейские утверждают, что еще двое участников "сходки" были выходцами из Грузии, правда, имели с собой поддельные польские и украинские документы.

К слову, во время наблюдения полицейские обнаружили большое количество квартир и гостиничных номеров, которые использовали преступники. Впоследствии здесь были проведены обыски.

Имена задержанных в полиции не назвали. Однако из российских информационных агентств со ссылкой на испанскую полицию сообщила о том, что авторитет, который проживал в Латвии, является гражданином Армении с инициалами А.S., а два других вора в законе – гражданами Грузии с инициалами L.B. и I.P.

Как напоминает ресурс, конце 2015 года власти Испании выдвинули обвинения против 26 россиян, которых считают причастными к деятельности тамбовской вооруженной группировки и подозревают в отмывании денег на территории королевства. По версии испанской прокуратуры, эти злоумышленники и связанные с ними лица создали в Испании сеть фиктивных предприятий, на которые оформлялась недвижимость, купленная на преступные деньги из России.

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Кроме того, уже в 2018 году испанская полиция провела операцию Kus, в рамках которой были задержаны более 100 человек, причастных к "русской мафии". Большинство из них оказались уроженцами Грузии и Армении и действовали в разных районах Испании, а также Франции.