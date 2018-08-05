У Іспанії затримали кримінального авторитета з російської мафії

У іспанській Марбельї місцева поліція затримала трьох злодіїв у законі, одного з яких влада вважає третьою людиною в ієрархії так званої російської мафії. Усім їм пред'явлено обвинувачення в підготовці вбивства, підробці документів і участі у злочинному співтоваристві.

Про це повідомляє інформаційна агенція РБК з посиланням на іспанські ЗМІ.

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Зазначається, що кримінальні авторитети зібралися, аби обговорити вбивство члена одного зі злочинних кланів-конкурентів, оскільки таким чином хотіли продемонструвати свою силу.

Щоправда у підсумку один із них потрапив у поле зору правоохоронних органів, коли, перебуваючи в Литві, намагався взяти контроль над ситуацією в Іспанії після арешту в цій країні 129 членів "російської мафії".

Як стверджують правоохоронці, він віддавав накази і виступав арбітром між угрупованнями, що ділили вплив.

Також іспанські поліцейські переконують, що ще двоє учасників "сходки" були вихідцями з Грузії, щоправда мали із собою підроблені польські та українські документи.

До слова, під час спостереження поліцейські виявили велику кількість квартир і готельних номерів, які використовували злочинці. Згодом тут було проведено обшуки.

Імена затриманих у поліції не назвали. Однак з російських інформаційних агенцій з посиланням на іспанську поліцію повідомила про те, що авторитет, який проживав у Латвії, є громадянином Вірменії з ініціалами А.S., а два інших злодії в законі – громадянами Грузії з ініціалами L.B. і I.P.

Як нагадує ресурс, наприкінці 2015 року влада Іспанії висунула обвинувачення проти 26 росіян, яких вважають причетними до діяльності тамбовського збройного угруповання та підозрюють у відмиванні грошей на території королівства. За версією іспанської прокуратури, ці зловмисники та пов'язані з ними особи створили в Іспанії мережу фіктивних підприємств, на які оформлялася нерухомість, куплена на злочинні гроші з Росії.

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Крім того, вже у 2018 році іспанська поліція провела операцію Kus, у рамках якої було затримано понад 100 осіб, причетних до "російської мафії". Більшість з них виявилися уродженцями Грузії та Вірменії та діяли в різних районах Іспанії, а також Франції.