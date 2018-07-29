В Италии эвакуировали более 11 тысяч человек из-за опасной находки
В Италии обнаружили 226 килограммовую американскую бомбу времен Второй мировой войны. Из-за этой "находки" эвакуировали 11,3 тысяч человек.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство ANSA.
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Бомбу нашли в городе Терни возле вокзала Цези. После окончания эвакуации саперы разминируют ее, а затем снаряд будет взорван в карьере.
Согласно информации Терни Today, внутри нее находится 13 кг тротила. Также сообщается, что эвакуация жителей уже закончилась.
Источник: 24 Канал
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