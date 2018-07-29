В Італії евакуювали понад 11 тисяч людей через небезпечну знахідку

В Італії виявили 226 кілограмову американську бомбу часів Другої світової війни. Через таку "знахідку" евакуювали 11,3 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК з посиланням на агентство ANSA.

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Бомбу знайшли у місті Терні біля вокзалу Цези. Після завершення евакуації сапери розміновують її, а потім снаряд буде підірваний в кар'єрі.

Згідно інформації Terni Today, всередині її знаходиться 13 кг тротилу. Також повідомляється, що евакуація жителів вже закінчилася.