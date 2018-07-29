В Італії евакуювали понад 11 тисяч людей через небезпечну знахідку
В Італії виявили 226 кілограмову американську бомбу часів Другої світової війни. Через таку "знахідку" евакуювали 11,3 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК з посиланням на агентство ANSA.
Читайте також: Військові сапери знайшли на Донбасі заборонені протипіхотні міни з Росії
Бомбу знайшли у місті Терні біля вокзалу Цези. Після завершення евакуації сапери розміновують її, а потім снаряд буде підірваний в кар'єрі.
Згідно інформації Terni Today, всередині її знаходиться 13 кг тротилу. Також повідомляється, що евакуація жителів вже закінчилася.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
"Аль-Каїда" планувала теракти в Росії26 лютого 2015 , 08:03
У Чечні вбили головного поліцейського одного з відділень3 січня , 22:54
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00