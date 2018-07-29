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Військові сапери знайшли на Донбасі заборонені протипіхотні міни з Росії

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На Донбасі знайдені ворожі протипіхотні міни ПМН-2
На Донбасі знайдені ворожі протипіхотні міни ПМН-2 / Скріншот з відео

На Донбасі в районі проведення ООС були знайдені ворожі протипіхотні міни ПМН-2, які заборонені міжнародними конвенціями. Військові сапери зі складу Об'єднаних сил знищили заборонену зброю.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил. 

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Військові сапери однієї з бригад Збройних Сил України, що входять до складу Об'єднаних сил, знищили 14 протипіхотних мін ПМН-2 які були виявлені біля однієї з позицій в смузі оборони бригади. Ще 36 мін було знешкоджено на місці, оскільки транспортуванню вони не підлягали,
– йдеться у повідомленні штабу.

За процесом підриву знайдених ворожих ПМН-2 спостерігали представники української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) та спостерігачі із місії ОБСЄ в Україні.

"Ворог встановив свої вибухові пристрої за всіма правилами мінування та ретельно замаскував це місце. Міни встановили в лісосмузі ромбами по 4 одиниці, а п’яту ставили перед умовною фігурою, щоб заплутати саперів та збільшити ризик підриву", – додали військові.

Під час проведення самого розмінування жоден сапер не постраждав.

Всі знайдені боєприпаси були 1987 року виробництва. В Збройних силах України вони не використовуються і потрапили в Україну з території РФ.

 

Теги: Новини Росії Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Зброя
Джерело: 24 Канал
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