Військові сапери знайшли на Донбасі заборонені протипіхотні міни з Росії

На Донбасі в районі проведення ООС були знайдені ворожі протипіхотні міни ПМН-2, які заборонені міжнародними конвенціями. Військові сапери зі складу Об'єднаних сил знищили заборонену зброю.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Читайте також: Ситуація на Донбасі: Україна зазнала суттєвих втрат, бойовики – ще більших

Військові сапери однієї з бригад Збройних Сил України, що входять до складу Об'єднаних сил, знищили 14 протипіхотних мін ПМН-2 які були виявлені біля однієї з позицій в смузі оборони бригади. Ще 36 мін було знешкоджено на місці, оскільки транспортуванню вони не підлягали,

– йдеться у повідомленні штабу.

За процесом підриву знайдених ворожих ПМН-2 спостерігали представники української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню (СЦКК) та спостерігачі із місії ОБСЄ в Україні.

"Ворог встановив свої вибухові пристрої за всіма правилами мінування та ретельно замаскував це місце. Міни встановили в лісосмузі ромбами по 4 одиниці, а п’яту ставили перед умовною фігурою, щоб заплутати саперів та збільшити ризик підриву", – додали військові.

Під час проведення самого розмінування жоден сапер не постраждав.

Всі знайдені боєприпаси були 1987 року виробництва. В Збройних силах України вони не використовуються і потрапили в Україну з території РФ.