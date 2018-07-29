Военные саперы нашли на Донбассе запрещеные противопехотные мины из России

На Донбассе в районе проведения ООС были найдены враждебные противопехотные мины ПМН-2, которые запрещены международными конвенциями. Военные саперы из состава Объединенных сил уничтожили запрещенное оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Читайте также: Ситуация на Донбассе: Украина понесла существенные потери, боевики – еще большие

Военные саперы одной из бригад Вооруженных Сил Украины, которые входят в состав Объединенных сил, уничтожили 14 противопехотных мин ПМН-2, которые были обнаружены у одной из позиций в полосе обороны бригады. Еще 36 мин были обезврежены на месте, поскольку транспортировке они не подлежали,

– говорится в сообщении штаба.

За процессом подрыва найденных вражеских ПМН-2 наблюдали представители украинской стороны Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) и наблюдатели из миссии ОБСЕ в Украине.

"Враг установил свои взрывные устройства по всем правилам минирования и тщательно замаскировал это место. Мины установили в лесополосе ромбами по 4 единицы, а пятую ставили перед условной фигурой, чтобы запутать саперов и увеличить риск подрыва", – добавили военные.

Во время проведения самого разминирования ни один сапер не пострадал.

Все найденные боеприпасы были 1987 года производства. В Вооруженных силах Украины они не используются и попали в Украину с территории РФ.